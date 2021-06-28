Полицейский стрелял в себя: уволены сотрудники районной прокуратуры в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. 24 ИЮНЯ - Районный прокурор и его помощник уволены после того, как старший следователь Железинского района из своего табельного оружия пытался совершить самоубийство, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Двух сотрудников районной прокуратуры в Павлодарской области уволили после ЧП с полицейским, сообщает телеканал Astana

Установлено, что 23 мая 2021 года, около 18.00, старший следователь отдела полиции Железинского района Унбаев был приглашен в прокуратуру для обсуждения хода расследования уголовных дел, так как находился на дежурстве. При разговоре сотрудник прокуратуры Айтжанов А. подверг критике его служебную деятельность, в результате Унбаев Р. произвел выстрел в свое правое плечо из табельного оружия. После происшествия сотрудники прокуратуры вызвали скорую медицинскую помощь и следственно-оперативную группу", - сообщил заместитель прокурора Павлодарской области Марлен Сламбеков.

Родственники заявили, что сотрудники надзора органа были пьяны и всячески унижали старшего следователя.

Однако в областной прокуратуре проинформировали, что экспертиза не подтвердила, что сотрудники надзорного органа были пьяны.

Сейчас дело по статье "Доведение до самоубийства" передано Антикоррупционной службе региона.

После происшествия была проведена проверка, и прокурор района вместе со своим помощником были уволены.

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