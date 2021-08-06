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В Таразе работники акимата брали с предпринимателей взятки за работу во время карантина

05.08.2021 11557
В Таразе работники акимата брали с предпринимателей взятки за работу во время карантина
Фото: из открытых источников
ТАРАЗ. 5 АВГУСТА - Суд №2 города Тараза приговорил работников акимата к крупным штрафам за получение взяток, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Осуждены должностные лица акимата Тараза, которые получили деньги от субъекта предпринимательства за беспрепятственную работу во время карантина и непринятие мер по привлечению к административной ответственности по факту нарушения карантинного режима", - сообщили в антикоррупционной службе. 

 
По ее информации, главный специалист аппарата акима Тараза Избасаров приговорен к штрафу в сумме 2 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Главный специалист аппарата акима Суюнбеков - к штрафу 1,5 млн тенге, также с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
 
Администратор детского развлекательного центра "KIDS Park" Чилдебаев приговорен к штрафу в 6 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. 
 

Избасаров и Суюнбеков подозревались в завладении путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, денежными средствами администратора развлекательного центра "KIDS Park" Чилдебаева в общей сумме 200 тыс. тенге, за беспрепятственную работу комплекса во время карантина и непринятие мер по привлечению к административной ответственности по факту нарушения карантинного режима. Чилдебаев подозревался в даче взятки в общей сумме 200 тыс. тенге указанным должностным лицам акимата", - уточнили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

 
Ранее сообщалось, что начальника отдела предпринимательства Талдыкоргана задержали за получение взяток. Кроме того, чиновники районного акимата Алматы оштрафованы на 4 и 13 млн тенге за получение взяток за проезд через блокпосты. А в СКО полицейский получил более 1 млн тенге за беспрепятственный проезд во время карантина.
 

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