В Таразе работники акимата брали с предпринимателей взятки за работу во время карантина

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ТАРАЗ. 5 АВГУСТА - Суд №2 города Тараза приговорил работников акимата к крупным штрафам за получение взяток, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Осуждены должностные лица акимата Тараза, которые получили деньги от субъекта предпринимательства за беспрепятственную работу во время карантина и непринятие мер по привлечению к административной ответственности по факту нарушения карантинного режима", - сообщили в антикоррупционной службе.

По ее информации, главный специалист аппарата акима Тараза Избасаров приговорен к штрафу в сумме 2 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Главный специалист аппарата акима Суюнбеков - к штрафу 1,5 млн тенге, также с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Администратор детского развлекательного центра "KIDS Park" Чилдебаев приговорен к штрафу в 6 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Избасаров и Суюнбеков подозревались в завладении путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, денежными средствами администратора развлекательного центра "KIDS Park" Чилдебаева в общей сумме 200 тыс. тенге, за беспрепятственную работу комплекса во время карантина и непринятие мер по привлечению к административной ответственности по факту нарушения карантинного режима. Чилдебаев подозревался в даче взятки в общей сумме 200 тыс. тенге указанным должностным лицам акимата", - уточнили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

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