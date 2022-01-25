В Алматы обнаружили схрон с похищенным оружием и боеприпасами

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АЛМАТЫ. 24 ЯНВАРЯ - Тайник был сооружен под полом частного дома в микрорайоне Шанырак. В нем четверо участников массовых беспордков хранили похищенные оружие и боеприпасы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, в ходе обыска обнаружено два цинка с боевыми патронами, 12 гранат РГД и Ф-1, 2 магазина от АК-47, с патронами, бронежилеты, щиты, каски, снаряд от РПГ, гладкоствольные ружья, девять винтовок и другое, сообщает Polisia.kz

Вещественные доказательства изъяты следственно-оперативной группой в процессуальном порядке. Уголовное дело зарегистрировано по статье 188 части 3 УК РК и статье 291 части 1 УК РК. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

По словам заместителя начальника департамента полиции Алматы Берика Абильбекова, задержанные проживали вместе в съемном доме, где обнаружен арсенал. Их возраст - 27, 35, 39 лет.