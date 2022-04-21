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АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - В Алматы четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в департаменте полиции Алматы, установлены еще три фигуранта по делу финансовой пирамиды.
Речь идет об участниках товарищества MUDARABAН CAPITAL - гр. Ш. и гр. Т., в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован "залог", а также гр. М. и гр. К., находившиеся на период досудебного расследования под домашним арестом. Напомним, они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в следственном управлении департамента полиции города Алматы по статье 217, часть 3, УК РК. Уголовное дело было зарегистрировано департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО "ASTEX.KZ", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамидой", - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы полковник полиции Рустам Абдрахманов.
По данным полиции "установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО "ASTEX.KZ" от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО "MUDARABAН CAPITAL".