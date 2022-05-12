Дело организаторов финпирамиды, обманувших вкладчиков на 600 миллионов тенге, направлено в суд

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АЛМАТЫ. 11 МАЯ - Прокуратурой Бостандыкского района Алматы направлено в суд уголовное дело о финансовой пирамиде в отношении руководителей и менеджеров ТОО "Astra Consulting Agensy" и ТОО "Alpha Lux Consulting", деятельность которых причинила ущерб в размере более 600 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Следствием установлено, что организаторы и менеджеры звонили на сотовые телефоны, приглашали на курсы по финансовой грамотности. После прохождения обучения заключались договоры на доверительное управление денежными средствами под разные проценты в зависимости от суммы вклада. Таким образом были обмануты 124 вкладчика.

Многие вкладчики, не имея финансовой грамотности, передавали личные денежные средства, надеясь на получение ежемесячных процентов. Инвесторам обещали мгновенные выплаты в зависимости от суммы вклада", - рассказали в районной прокуратуре.

В рамках уголовного дела 6 лиц признаны подозреваемыми с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время уголовное дело окончено и направлено в суд.