В Алматы обнаружили очередной тайник с арсеналом оружия

Фото: Polisia.kz

АЛМАТЫ. 13 ИЮЛЯ - Схрон с оружием нашли сотрудники криминальной полиции города при содействии ДКНБ в Медеуском районе города на территории одного из садоводческих товариществ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В тайнике были припрятаны гладкоствольный карабин "Сайга-410К", похищенный во время январских беспорядков из оружейного магазина в Алмалинском районе, травматический пистолет ПМ, два гладкоствольных ружья ИЖ, патроны от пистолета системы Макаров, калибра 9 мм, патроны 12-го калибра, а также патроны калибра 7,62, сообщает Polisia.kz

Изъятое оружие направлено на экспертизу. Данный факт зарегистрирован в УП Медеуского района по статье 287, часть 3, УК РК. Происхождение арсенала станет известным после проведения следственных действий и оперативных мероприятий.