Схрон оружия в заброшенной будке обнаружили в Алматинской области

Экибастуз. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По обращению жительницы Экибастуза о домогательстве ее дочери со стороны отчима полиция ведет расследование.

Моя подруга проживает в Павлодарской области. 17 октября текущего года ее двенадцатилетняя дочь после классного часа на тему сексуальных домогательств рассказала матери, что отчим (но девочка называет его папой) приставал к ней. Это было примерно 1,5-2 года назад", - привела текст обращения глава фонда "НеМолчи" Дина Тансари .

По словам обратившейся, два года дочь ничего маме не рассказывала, потому что "во-первых, боялась наказания, а во-вторых, не знала, как описать его действия и как называется то, что "папа" с ней делал".

Когда мать услышала от дочери кошмарные признания, выгнала мужа из дома.

Муж с утра уже начал настаивать на встрече, отрицая все обвинения в его сторону и не признавая свою вину. После того как их встреча состоялась, он отправился к участковому и написал заявление на жену, обвиняя ее в клевете", - рассказала подруга матери пострадавшей девочки.

24 октября мать пошла писать заявление на мужа.

Следователи не хотели принимать от нее заявления, давили на нее, вели себя некорректно, грубо и неэтично. В отделе они с дочерью провели целый день с 10 утра до 20.30. Муж тем временем продолжал ее преследовать; поджидал у детского сада, пытаясь отобрать маленькую дочь, звонил ее брату с угрозами, записывал видеообращение к общественности, придавая огласку этому делу. Подруга вынуждена была просить защитное предписание, срок которого истечет 28 ноября. Адвокат подруги тем временем подал ходатайство о взятии его под арест", - рассказала женщина.

На публикацию департамент полиции Павлодара оставил комментарий, в котором сообщается, что по обращению жительницы города Экибастуза проводится досудебное расследование по статье 124, часть 2, УК Республики Казахстан. Назначен ряд экспертиз.



