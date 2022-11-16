Схрон оружия в заброшенной будке обнаружили в Алматинской области

Фото: пресс-служба МВД РК
Конаев. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 15 ноября в УБОП ДП Алматинской области поступила оперативная информация о том, что на территории Илийского района находится схрон огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба МВД РК.
Тайник с оружием полицейские обнаружили в заброшенной будке, расположенной в логу за рестораном "Риф-Раф", вблизи Боралдайского аэродрома. Оружие и боеприпасы были завернуты в тряпки. Пистолет марки ТТ, обрез, патроны, граната и бронежилет изъяты следователями УП Илийского района.
По данному факту начато расследование по статье 287, часть 3, УК РК, которое поручено следователям указанного подразделения.
Результаты экспертизы покажут, использовали ли содержимое тайника в совершении преступлений, а истинную принадлежность установит баллистическая экспертиза. Ход расследования взят на контроль руководством ДП Алматинской области.