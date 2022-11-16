Система Orphus

Схрон оружия в заброшенной будке обнаружили в Алматинской области

15.11.2022, 19:39 16151
Схрон оружия в заброшенной будке обнаружили в Алматинской области
Фото: пресс-служба МВД РК
Конаев. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 15 ноября в УБОП ДП Алматинской области поступила оперативная информация о том, что на территории Илийского района находится схрон огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Тайник с оружием полицейские обнаружили в заброшенной будке, расположенной в логу за рестораном "Риф-Раф", вблизи Боралдайского аэродрома. Оружие и боеприпасы были завернуты в тряпки. Пистолет марки ТТ, обрез, патроны, граната и бронежилет изъяты следователями УП Илийского района.
 
По данному факту начато расследование по статье 287, часть 3, УК РК, которое поручено следователям указанного подразделения.
 
Результаты экспертизы покажут, использовали ли содержимое тайника в совершении преступлений, а истинную принадлежность установит баллистическая экспертиза. Ход расследования взят на контроль руководством ДП Алматинской области.
 

новости по теме

Незаконную реализацию дизтоплива пресекли в Караганде

16.11.2022, 15:01 701
Фото: Polisia.kz
Караганда. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде задержали реализатора дизельного топлива. Мужчина продавал ГСМ без соответствующих документов.
 
Как сообщает Polisia.kz, торговлю продавец вел во дворе своего дома за высоким железным забором. Дизтопливо он продавал оптом по 220 тенге за литр.
 

15 ноября при совершении повторного контрольного закупа 600 литров горючего был задержан 50-летний владелец дома и два его помощника - сын и племянник. Со двора изъяли помимо покупки еще около 3 тонн дизельного топлива, насос для выкачивания жидкости, пистолет для заправки, и денежные средства в сумме 23 млн тенге в разной валюте, и газотравматический пистолет ПМ, и два патрона к нему. На горючее топливо у продавца не оказалось документов, подтверждающих законность их происхождения", - рассказали в управлении по борьбе с организованной преступностью.

 
По данным полиции, предприниматель оказался очень аккуратным товароведом, вел учет всей своей деятельности.
 
В настоящее время начато досудебное расследование по статье 197, часть 2, УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, повторно".
 
Следствие установит происхождение нефтепродуктов, а также проведет экспертизу изъятого оружия.

Напомним, в августе десять цистерн бензина пытались незаконно вывезти из Казахстана в Таджикистан.  
 

Полиция расследует домогательства отчимом 12-летней падчерицы в Экибастузе

16.11.2022, 09:52 5151
Экибастуз. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По обращению жительницы Экибастуза о домогательстве ее дочери со стороны отчима полиция ведет расследование.
 

Моя подруга проживает в Павлодарской области. 17 октября текущего года ее двенадцатилетняя дочь после классного часа на тему сексуальных домогательств рассказала матери, что отчим (но девочка называет его папой) приставал к ней. Это было примерно 1,5-2 года назад", - привела текст обращения глава фонда "НеМолчи" Дина Тансари.

 
По словам обратившейся, два года дочь ничего маме не рассказывала, потому что "во-первых, боялась наказания, а во-вторых, не знала, как описать его действия и как называется то, что "папа" с ней делал".
 
Когда мать услышала от дочери кошмарные признания, выгнала мужа из дома.
 

Муж с утра уже начал настаивать на встрече, отрицая все обвинения в его сторону и не признавая свою вину. После того как их встреча состоялась, он отправился к участковому и написал заявление на жену, обвиняя ее в клевете", - рассказала подруга матери пострадавшей девочки.

 
24 октября мать пошла писать заявление на мужа.
 

Следователи не хотели принимать от нее заявления, давили на нее, вели себя некорректно, грубо и неэтично. В отделе они с дочерью провели целый день с 10 утра до 20.30. Муж тем временем продолжал ее преследовать; поджидал у детского сада, пытаясь отобрать маленькую дочь, звонил ее брату с угрозами, записывал видеообращение к общественности, придавая огласку этому делу. Подруга вынуждена была просить защитное предписание, срок которого истечет 28 ноября. Адвокат подруги тем временем подал ходатайство о взятии его под арест", - рассказала женщина.

 
На публикацию департамент полиции Павлодара оставил комментарий, в котором сообщается, что по обращению жительницы города Экибастуза проводится досудебное расследование по статье 124, часть 2, УК Республики Казахстан. Назначен ряд экспертиз.
 

 

У жителя Туркестанской области изъяли 63 книги религиозного содержания

15.11.2022, 20:34 14826
У жителя Туркестанской области изъяли 63 книги религиозного содержания
Фото: ДП на транспорте
Шымкент. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Шымкента при прохождении досмотра по прилете рейса Стамбул - Шымкент установлен и задержан 55-летний житель Туркестанской области, у которого при проверке были обнаружены и изъяты 63 книги религиозного содержания, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
 
Сотрудники транспортной полиции в отношении мужчины составили административный протокол по статье 490, часть 1, пункт 3, КоАП (Ввоз, изготовление, выпуск, издание и распространение религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения), и материал для рассмотрения по существу направлен в суд.
 
Постановлением специализированного межрайонного административного суда Шымкента мужчина привлечен к административной ответственности и ему наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 50 МРП (153 150 тенге).
 

Искали 17 лет: насильника из РФ арестовали в Павлодаре

15.11.2022, 19:57 15696
Павлодар. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок", сообщает Pavlodarnews.kz.
 
Во время ОПМ полицейские установили и задержали шестерых человек, находящихся в розыске. В их числе 43-летний мужчина, которого 17 лет разыскивал УФСИН по Омской области РФ. В 2004 году он совершил там изнасилование и скрылся от правосудия.
 
30-летний гражданин Таджикистана с ноября 2021 года укрывался от следствия за незаконное пересечение государственной границы.
 
Всего полицейские Прииртышья пресекли 1799 нарушений: мелкое хулиганство, нарушение тишины и миграционного законодательства, а также нахождение в общественных местах в состоянии опьянения.
 

Извращенца, покупавшего через соцсеть интимные фотографии у детей, задержали в Алматы

15.11.2022, 19:31 16806
Извращенца, покупавшего через соцсеть интимные фотографии у детей, задержали в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алатауского района в ходе мониторинга в соцсети ТikTok выявила факты, когда девочки в возрасте 7-10 лет вступали в переписку с неустановленным лицом и обсуждали взрослые темы, сообщает пресс-служба прокуратуры Алматы.
 
По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Актюбинской области, который в ходе переписок за вознаграждение просил детей скидывать интимные фотографии и не рассказывать об этом родителям. Фотографии он выкладывал в иностранные социальные сети.
 
Действия подозреваемого предварительно квалифицированы по статье 312, часть 3, пункт 2, УК РК (Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).
 
Подозреваемый задержан и водворен в следственный изолятор. Ему грозит тюремный срок от 10 до 15 лет лишения свободы.
 
По делу назначен процессуальный прокурор и проводятся необходимые следственные действия.
 

Акмолинца подозревают в намеренном заражении ВИЧ гражданской супруги

15.11.2022, 15:37 20436
Акмолинца подозревают в намеренном заражении ВИЧ гражданской супруги
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Акмолинской области подозревается в намеренном заражении гражданской супруги вирусом иммунодефицита человека, сообщает Polisia.kz.
 
По данным полиции, в июле сотрудниками Центра по профилактике и борьбе со СПИД выявлен ВИЧ-положительный статус у жительницы Астаны.
 
В ходе проверки эпидемиологического окружения установлено, что женщина проживает в гражданском браке с жителем одного из районов Акмолинской области, который является ВИЧ-инфицированным с 2014 года и состоит на диспансерном учете в Акмолинском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом.
 
По показаниям женщины, гражданский супруг скрыл от нее наличие ВИЧ-инфекции. Отделом полиции по данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 118 УК РК (Заражение вирусом иммунодефицита человека). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане в августе выявлен 331 носитель ВИЧ-инфекции.
 

На пограничном посту в ВКО пресечена попытка контрабанды боеприпасов

15.11.2022, 14:56 21176
Усть-Каменогорск. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На пограничном посту в Восточно-Казахстанской области пресечена попытка контрабанды боеприпасов, сообщает Polisia.kz.
 

У 35-летнего жителя областного центра при прохождении пограничного контроля в подлокотнике автомобиля Nissan было обнаружено 2 патрона, которые, согласно заключению экспертизы, оказались патронами для нарезного оружия калибра 5,6 миллиметров, пригодные для производства выстрелов", - проинформировали в полиции.

 
Его доставили в отдел полиции, где в ходе допроса житель областного центра пояснил, что боеприпасы нашел еще в конце июля в горах села Катон-Карагай.
 
В отношении задержанного была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 286 УК РК (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено).
 

Подпольный цех с 10 тоннами золотосодержащей руды выявили в Жамбылской области

15.11.2022, 14:04 21706
Подпольный цех с 10 тоннами золотосодержащей руды выявили в Жамбылской области
Фото: кадр из видео
Тараз. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники полиции Мойынкумского района Жамбылской области пресекли деятельность подпольного цеха, занимающегося незаконной обработкой сырья, камней, содержащих драгоценные металлы, сообщает Polisia.kz.
 

При проверке в хозяйственной постройке частного дома обнаружены электрическая дробильная мельница, остатки измельченной руды, сито, магнит, тележки для транспортировки пород, лопаты, жидкость с ртутью, 2 больших котла и около 10 тонн золотосодержащей руды", - проинформировали в полиции.

 
Отмечается, что на складе находились двое рабочих 30 и 58 лет. По словам задержанных, они работали по найму за определенную плату. Сотрудниками полиции также установлен и задержан 37-летний местный житель, являющийся хозяином цеха.

 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 295-1, часть 1, УК РК "Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы". В настоящее время ущерб, причиненный государству, устанавливается. Назначен ряд необходимых экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Абайской области задержаны члены ОПГ, занимавшейся незаконной добычей золотосодержащей руды.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов