20.02.2023, 21:12 7651
Житель Байконура избил российского полицейского
Фото: Depositphotos
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Байконур. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой комплекса "Байконур" признано законным возбуждение уголовного дела по факту совершения 35-летним местным жителем преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), сообщает пресс-служба надзорного органа.
Следствием установлено, что 16 февраля подозреваемый на КПП № 3 города Байконур из мести за действия полицейских по пресечению мелкого хулиганства нанес удар одному из сотрудников полиции.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела в прокуратуре комплекса поставлен на контроль.
Ранее восемнадцать лидеров и активных членов общественно опасной организованной преступной группы задержали в результате совместной спецоперации сотрудники Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел Казахстана совместно с Федеральной службой безопасности и МВД России. В группировку входили граждане Казахстана и России. Одновременно в Астане, Кызылорде и Конаеве задержаны пособники данной ОПГ.
Правительство России направило более 203 млн рублей на содержание объектов инфраструктуры Байконура, связанных с арендой космодрома.
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20.02.2023, 18:56 11966
В Жамбылской области погоня за вооруженным преступником попала на видео
Подозреваемый водворен в ИВС
Фото: Depositphotos
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Тараз. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жамбылские полицейские опубликовали видео задержания вооруженного преступника, сообщает Polisia.kz.
В ходе реализации оперативной информации сотрудники Сарысуского РОП установили 26-летнего жителя Жанатаса по подозрению в хранении оружия. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый, не подчиняясь законному требованию сотрудников полиции об остановке автомобиля Mercedes Benz, попытался скрыться, в результате чего врезался в другой автомобиль. В этот же момент сотрудник полиции открыл дверь с водительской стороны и попытался его остановить, но водитель на высокой скорости протащил полицейского на машине", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что сотрудники произвели предупредительный выстрел в воздух, однако водитель продолжил движение.
Чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось выстрелить по колесам иномарки. Подозреваемый и трое его пассажиров - местных жителей, 1992, 1994, 1997 годов рождения, попытались сбежать, но были задержаны", - сообщили в полиции.
В ходе обыска у задержанного изъяты гладкоствольное ружье МР-153 12-го калибра с 4 патронами, гладкоствольное ружье "Сайга-410", пистолет Марголина с 7 патронами, бронежилет, газовая граната, 13 патронов и кухонный нож.
Также в ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяты пневматический пистолет BORNER, 6 патронов и вещество со специфическим запахом.
По результатам медицинского освидетельствования у задержанного выявлено наркотическое опьянение. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 380 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, военнослужащего, государственного инспектора по охране животного мира, инспектора специализированной организации по охране животного мира, егеря) и части 3 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).
Назначена судебно-медицинская и судебно-баллистическая экспертизы. Подозреваемый водворен в ИВС. Ведется следствие.
Ранее сообщалось, что в Алматы полицейские устроили погоню за грабителем.
20.02.2023, 18:46 12806
Экс-главе Погранслужбы Дархану Дильманову продлили арест
Фото: КНБ РК
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Алматы. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-главе Погранслужбы Дархану Дильманову продлили арест на месяц, сообщает пресс-служба городского суда Алматы.
По сообщению специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 20 февраля 2023 года, постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. сроком на месяц (до 22 марта 2023 года)", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 апреля 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Дархана Дильманова от поста заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
22 июня 2022 года в рамках проводимого КНБ досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленным на пограничных постах казахстанско-китайской границы, задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывшие заместитель председателя КНБ - директор Пограничный службы генерал-лейтенант Дильманов Д.А., начальник отдела пограничного контроля "Нур Жолы" ДПС по Алматинской области майор Н. Арысбаев и другие лица.
20.02.2023, 17:54 13966
Трое граждан Казахстана задержаны в Южной Корее
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Южной Корее задержаны трое граждан Казахстана, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров.
12 февраля 2023 года, по информации корейских властей, были задержаны трое граждан Казахстана. Двое из них были арестованы, а третий отпущен под подписку о невыезде", - цитирует sputnik.kz Айбека Смадиярова.
Казахстанцы подозреваются в создании поддельных историй в заявках на получение статуса беженца и в подготовке поддельных документов иностранцам, в том числе казахстанцам, через соцсети.
Как сообщили в МИД, следствием было установлено, что казахстанцы ложно подали заявления о предоставлении статуса беженца ряду иностранцев, проживающих в Корее, информирует tengrinews.kz.
В соответствии с корейским законом "О защите персональных данных" правоохранительные органы Южной Кореи отказались предоставлять персональные данные и иную информацию о задержанных в посольство Казахстана. В свою очередь задержанные граждане Казахстана не обращались в наше посольство в Сеуле и не заинтересованы в предоставлении информации сотрудникам посольства", - добавили в МИД.
Ранее сообщалось, что выехавшую на лечение казахстанку задержали в Турции.
20.02.2023, 13:12 22826
В столице перекрыт крупный канал поставки "синтетики"
Фото: Polisia.kz
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане сотрудниками управления по противодействию наркопреступности пресечен факт сбыта наркотиков в особо крупном размере.
Около своего дома по улице Кумисбекова задержан 35-летний местный житель, который перевозил в багажнике автомобиля Range Rover два пакета с мефедроном. Как установило следствие, задержанный приобрел наркотики в Алматы, отправил их в Астану с попутной машиной, а сам вернулся в столицу самолетом. Далее он планировал расфасовать наркотики по одному килограмму и сделать крупные оптовые закладки в трех городах: Кокшетау, Петропавловске и Павлодаре. В момент перевозки наркотиков для расфасовки он и был задержан", - сообщает Polisia.kz.
В ходе обыска в квартире задержанного было изъято два килограмма гашиша, свыше одного миллиона тенге, а также электронные весы и упаковочный материал. Как отметили в МВД, вес изъятых наркотиков относится к особо крупному размеру. Наказание за их оборот предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества. В настоящее время продолжаются обысковые мероприятия, устанавливаются преступные связи задержанного.
Ранее в Костанае пресекли канал поставки "синтетики". Наркотик продавали через интернет-магазин. Также в Атырау полицейские изъяли 1,2 килограмма мефедрона у преступной группы из Тараза. В конце января в Алматы были ликвидированы 2 нарколаборатории, организованные гражданами Украины. Изъято 84 кг "синтетики" и порядка двух тонн прекурсоров. За 2 недели нарколаборатории производили до 100 кг наркотиков.
Для справки:
Мефедрон - синтетический наркотик, относящийся к амфетаминам. Он появился сравнительно недавно, в 2008 году, но успел стать очень популярным среди подростков и молодежи. Стремительный взлет этой соли обеспечила легенда о его полной безопасности и отсутствии привыкания, пишет сайт narko-info.ru.
Молодежь выбирает этот наркотик по следующим причинам:
- сравнительно небольшая цена;
- быстрое появление ярко-выраженного эффекта, чувства эйфории, сохраняющееся длительное время;
- убежденность, что данный наркотик абсолютно безвреден, не приводит к абстиненции и совсем не вызывает привыкание.
Последнее утверждение является абсолютной ложью, выдумкой заинтересованных в этом людей для повышения лояльности к препарату. На самом деле стойкая психологическая зависимость формируется уже после двух-трех употреблений мефедрона.
Преодолеть тягу к психотропной соли самостоятельно бывает очень сложно, особенно если зависимый употребляет ее уже длительное время. Для эффективного лечения наркозависимого и возвращения его к нормальной жизни стоит обратиться в профессиональный реабилитационный центр.
20.02.2023, 12:45 23976
Полиция Алматы расследует взрыв двух автомобилей, принадлежащих оператору журналиста Борейко
Назначены экспертизы
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Алматы. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По факту взрыва двух автомобилей в Алматы, принадлежащих оператору журналиста Вадима Борейко, полиция проводит расследование, сообщили в Министерстве информации и общественного развития Республики Казахстан
Министерство информации и общественного развития РК по факту происшествия с коллегой журналиста Вадима Бореко прошлой ночью заявляет следующее. Департамент внутренних дел города Алматы провел досудебное расследование и назначил соответствующую экспертизу. Уточняются причины и обстоятельства", - говорится в сообщении МИОР.
Отмечается, что министерство не допускает воспрепятствования журналистской деятельности и оказывает всю необходимую помощь.
Ранее казахстанский журналист Вадим Борейко в своем Telegram-канале выложил видео горящих автомобилей.
20 февраля ночью у моего оператора около дома взорвали две его машины", - написал журналист под видео.
20.02.2023, 12:10 24916
Двух фигурантов дела о рейдерском захвате компаний перевели на домашний арест
Домашний арест установлен сроком на 2 месяца - до 19 апреля 2023 года
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Алматы. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 18 февраля 2023 года постановлением суда ходатайства органа досудебного расследования удовлетворены и санкционированы изменения меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении А. и К. на меру пресечения в виде домашнего ареста, информирует пресс-служба специализированного межрайонного следственного суда Алматы.
Домашний арест установлен сроком на 2 месяца - до 19 апреля 2023 года.
При этом уточняется, что постановление не вступило в законную силу.
По информации портала Tengrinews.kz, речь идет об обвиняемых Алтыбасарове и Казыканове - фигурантах дела о рейдерском захвате компаний в Казахстане.
Напомним, по предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим составила свыше 18 млрд тенге.
14 июля в отношении граждан Бабаева Р., Танашева Т., Абижанова Д. и Алтыбасарова А. судом санкционирована мера пресечения - содержание под стражей. Коспаев, Шалин и Имашев объявлены в международный розыск. С санкции суда арестованы обнаруженные денежные средства вышеуказанных граждан на сумму почти 9 млн долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц. Изъято 19 автомобилей премиум-класса", - сообщили в пресс-службе АФМ.
Ранее под домашний арест перевели журналиста Михаила Козачкова, арестованного на 2 месяца в декабре прошлого года. 20 декабря Козачков был задержан сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории города Алматы и Алматинской области.
20.02.2023, 10:07 28561
Сотрудники Антикора требовали взятки от сельских акимов в Туркестанской области
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Туркестан. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Антикоррупционной службы, осуществляя проверку в акиматах Жетысайского района Туркестанской области, требовали от акимов сельских округов денежные средства, запугивая привлечением к уголовной ответственности, рассказали в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
После настойчивых требований работники акимата передали проверяющим суммы в размере от 400 до 630 тысяч тенге за положительные результаты проверки и были задержаны за дачу взятку. В результате 7 акимов сельских округов и 1 бухгалтер акимата судами были осуждены к различным срокам лишения свободы и штрафу", - говорится в сообщении ведомства.
По протесту генерального прокурора Верховный суд полностью оправдал их, усмотрев намеренную провокацию в действиях сотрудников Антикоррупционной деятельности.
В свою очередь в отношении двух оперативников было начато досудебное расследование по статье УК РК "Превышение власти и должностных полномочий".
Расследование проводилось специальными прокурорами Генеральной прокуратуры, которые в ходе следствия доказали их вину, и дело было направлено в суд. 26 января 2023 года приговором Жетысайского районного суда Туркестанской области за совершение тяжкого должностного преступления 2 бывших сотрудника Антикоррупционной службы осуждены к 6 годам лишения свободы каждый с лишением специальных званий. В пользу потерпевших взыскан моральный вред. Приговор обжалован осужденными и не вступил в законную силу", - рассказали в Генпрокуратуре.
Напомним, Антикор Алматы изобличил во взятках 115 должностных лиц.
20.02.2023, 09:44 25671
Ущерб на 1,5 млрд тенге: руководство КТЖ подозревают в препятствовании предпринимательской деятельности
Фото: Polisia.kz
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Астане и Главной транспортной прокуратурой начато досудебное расследование по факту препятствования законной предпринимательской деятельности со стороны руководства АО "КТЖ".
Предварительный ущерб заявлен на сумму более 1,5 млрд тенге. Следствие ведется под руководством группы процессуальных прокуроров. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщили в Главной транспортной прокуратуре.
Ранее сообщалось, что АФМ выявило схему серого импорта российского зерна с целью дальнейшего экспорта в третьи страны.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?