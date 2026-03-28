27.03.2026, 11:40 31501
Астанчанин выдумал историю о насилии в армии и собирал деньги в соцсети
Автор поста задержан и водворен в изолятор временного содержания
Рассказать друзьям
Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержан 23-летний местный житель, которого подозревают в мошенничестве и распространении ложной информации, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.
23 февраля в социальной сети Threads некий пользователь с анонимного аккаунта сообщил, что подвергся сексуальному насилию при прохождении воинской службы и в настоящее время опасается преследования. Он рассказал, что год назад вернулся из армии и до сих не может забыть случившуюся с ним ужасную историю. Автор поста уверял, что якобы командир, угрожая, принудил его к действиям сексуального характера. Пост содержал подробности, которые привлекли внимание тысяч пользователей", - проинформировали в МВД.
Сообщается, что подозреваемый попросил финансовую поддержку у пользователей, ссылаясь на угрозу и заявив о необходимости выезда за границу. К публикации были прикреплены банковские реквизиты, на которые граждан просили переводить деньги, якобы необходимые для выезда.
По данным МВД, один из пользователей обратился в полицию для проверки счета. Полицейские выяснили, что владельцем указанного банковского счета является 17-летний знакомый подозреваемого. Только за два дня на его счет поступило более 100 денежных переводов.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий задержан автор поста, объявивший сбор денежных средств. Установлено, что размещенная информация не соответствует действительности. Более того, автор контента никакого отношения к воинской службе не имеет и никогда не служил в армии. Своими незаконными действиями он также дискредитировал воинскую службу. Со слов 23-летнего горожанина, ложное сообщение было им размещено целенаправленно для сбора денежных средств. По фактам распространения заведомо ложной информации и мошенничества возбуждены уголовные дела. Проводится досудебное расследование, задержанный водворен в изолятор временного содержания. С санкции суда арестован", - сообщили в ведомстве.
Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу предупредили о новых фактах мошенничества, при которых злоумышленники используют технологию дипфейка с изображением официального представителя и фейковый сайт агентства.
новости по теме
27.03.2026, 20:52 17931
В поезде Актобе - Алматы произошло убийство: виновному дали 9 лет
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актобе. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области вынесен приговор по делу об убийстве, совершенном в пассажирском поезде Актобе - Алматы, сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры РК.
Трагедия произошла в октябре прошлого года во время служебной поездки. В вагоне-ресторане трое коллег употребляли алкоголь, после чего между двумя мужчинами возник конфликт. В тамбуре вагона один из пассажиров нанес своему коллеге несколько ножевых ударов, от которых тот скончался на месте", - проинформировали в прокуратуре.
Суд признал подсудимого виновным по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство) и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы.
Ранее в Астане на глазах у прохожих зарезали мужчину.
27.03.2026, 18:29 20891
В Актобе вынесли приговор экс-чиновнику и депутатам по делу о мошенничестве
Фото: pexels.com
Рассказать друзьям
Актобе. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 города Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении трех подсудимых, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере и других преступлениях, сообщили в пресс-службе суда.
По данным СМИ, на скамье подсудимых бывший председатель Мугалжарского районного маслихата, его коллега и экс-глава отдела архитектуры.
В суде проинформировали, что один из подсудимых организовал изготовление подложных документов и незаконно завладел 100-процентной долей компании. Кроме того, подсудимые, действуя по предварительному сговору, организовали хищение бюджетных средств.
Как установил суд, схема заключалась в переоформлении общежития в жилой дом и последующем участии в государственных закупках. Несмотря на несоответствие установленным требованиям, объект был допущен к конкурсу и признан победителем. В результате государству был причинен ущерб на сумму 672 млн тенге - средства были выплачены за 70 квартир.
В суде подсудимые вину не признали и просили их оправдать.
Суд признал:
- одного подсудимого виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. По эпизоду подделки документов он оправдан за отсутствием состава преступления;
- второго подсудимого - виновным в организации мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Ему назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным запретом на госслужбу;
- третьего подсудимого - виновным в пособничестве мошенничеству с использованием служебного положения. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы с аналогичным пожизненным запретом.
Гражданский иск о взыскании материального ущерба удовлетворен в полном объеме - 672 млн тенге подлежат взысканию.
Как сообщалось ранее, вместо нормального дома очередникам продали старое общежитие без газа и горячей воды, но по цене новостройки.
27.03.2026, 14:33 26126
Спецоперация МВД в Алматы: изъято около 500 боеприпасов и огнестрельное оружие
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в рамках следственно-оперативных мероприятий по уголовным делам, связанным с похищением человека и причинением тяжкого вреда здоровью, из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие, а также около 500 боеприпасов различного калибра, сообщает Polisia.kz.
В результате скоординированных действий установлены и задержаны все причастные лица. Проведено 17 санкционированных обысков. Из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие, включая боевые пистолеты и автомат Калашникова без идентификационных номеров, а также около 500 боеприпасов различного калибра. По имеющейся оперативной информации, изъятое оружие и боеприпасы планировалось использовать для оказания криминального давления на представителей бизнеса", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что своевременное пресечение противоправной деятельности позволило не допустить тяжких последствий.
Напомним, в Казахстане из незаконного оборота изъяли свыше 2,3 тысячи единиц оружия.
27.03.2026, 14:12 28121
В Караганде мать и дочь нашли мертвыми в квартире: возбуждено уголовное дело Дополнено
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Караганда. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из квартир на улице Крылова в городе Караганде нашли мертвыми 38-летнюю женщину и ее несовершеннолетнюю дочь, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.
Обнаружены тела 38-летней женщины и ее несовершеннолетней дочери с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого установлена, принимаются меры по его задержанию", - заявили в ДП.
В полиции заверили, что следственными органами проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Дополнено 27.03.2026, 17.50
В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что разыскиваемый подозреваемый в двойном убийстве был найден мертвым. Тело 39-летнего мужчины было обнаружено на территории Актогайского района. По предварительной информации, он свел счеты с жизнью, выстрелив из зарегистрированного на него оружия.
Ранее в Астане на глазах у прохожих зарезали мужчину.
27.03.2026, 14:02 28891
В Жамбылской области женщину осудили на пять лет по делу о смертельном ДТП
Вина женщины доказана показаниями сторон, заключениями экспертов и другими материалами дела
Рассказать друзьям
Тараз. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области приговорил женщину к пяти годам по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии на трассе Алматы - Екатеринбург, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда Р. признана виновной по части 4 статьи 345 УК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с отсутствием прав управления автотранспортными средствами сроком на 7 лет", - заявили в пресс-службе.
При этом отмечается, что у подсудимой четверо детей в возрасте от двух до девяти лет, в связи с чем исполнение наказания отсрочено на пять лет. Как подчеркнули в суде, вина женщины доказана показаниями сторон, заключениями экспертов и другими материалами дела. Приговор пока не вступил в законную силу.
27 июля 2025 года около 8.30 управляла автомашиной марки Toyota Land Cruiser на трассе Алматы - Екатеринбург в Мойынкумском районе Жамбылской области. Находясь в утомленном состоянии Р. нарушила ПДД, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, после чего ее автомобиль перевернулся. В результате 2 пассажира скончались от полученных несовместимых с жизнью телесных повреждений, сама подсудимая была госпитализирована в больнице", - добавили в суде.
По данным СМИ, подсудимая является супругой известного борца Шавката Рахмонова.
Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека.
Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте. Подозреваемый получил травмы и находится под конвоем в медучреждении. После стабилизации его поместят в ИВС.
В полиции отметили, что все участники происшествия установлены, по фактам нарушений возбуждены административные производства, материалы направлены в суд. Автомобили помещены на штрафстоянку, изучаются записи камер видеонаблюдения. Расследование находится на особом контроле.
После случившегося в городе усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок. Только за последние три дня выявлено более 5 тысяч нарушений ПДД, десятки водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Позже в Алматы ряд руководителей полиции сняты с должностей после смертельного ДТП.
26.03.2026, 16:56 53531
Осужденный получил 11,5 года за убийство сокамерника в колонии в области Абай
Убийству предшествовал конфликт на почве личных и религиозных разногласий
Рассказать друзьям
Семей. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд области Абай вынес приговор по делу об убийстве в учреждении уголовно-исполнительной системы. Осужденный признан виновным и приговорен к 11 годам 6 месяцам лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай рассмотрел уголовное дело в отношении осужденного Л., отбывавшего наказание в учреждении № 20 Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана.
Судом установлено, что в апреле 2025 года в санитарно-бытовом помещении учреждения между Л. и другим осужденным У. произошел конфликт на почве личных и религиозных разногласий, сопровождавшийся взаимными оскорблениями. В ходе ссоры потерпевший нанес Л. удары и повалил его на пол.
В ответ Л. схватил деревянную швабру и нанес множественные удары по телу и голове оппонента, в том числе после того, как тот утратил возможность сопротивляться. После этого он покинул место происшествия. Потерпевший скончался в медицинском пункте учреждения, не приходя в сознание.
Действия подсудимого квалифицированы по статье "Убийство". С учетом частичного присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору Л. назначено 11 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении максимальной безопасности.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, в Абайской области конфликт между двумя заключенными закончился убийством.
26.03.2026, 15:31 54746
Поддельные документы и 164 млн тенге ущерба: приговор сотрудникам спецЦОНов вынесли в Алматы
Подсудимые получили различные сроки лишения свободы
Рассказать друзьям
Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пятеро сотрудников спецЦОНов в Алматы получили сроки лишения свободы за незаконную регистрацию грузовиков с искажением года выпуска. Ущерб государству полностью возмещен, сообщили в прокуратуре города.
Специальными прокурорами завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении сотрудников спецЦОНов города Алматы.
Как показало расследование, в 2023 году пятеро сотрудников спецЦОНов незаконно зарегистрировали 18 грузовиков по поддельным документам, исказив их фактический год выпуска. В результате бюджет недополучил 164 млн тенге, предусмотренных в качестве сбора за первичную регистрацию транспортных средств.
Комплекс проведенных следственных действий и судебных экспертиз полностью подтвердил противоправную деятельность фигурантов.
В ходе досудебного расследования ущерб государству был возмещен в полном объеме.
Приговором суда подсудимые признаны виновными и осуждены к различным срокам лишения свободы.
Напомним, по данным Комитета национальной безопасности, только с начала 2026 года выявлены многочисленные нарушения: задокументировано более 60 коррупционных эпизодов на сумму свыше 100 млн тенге. В частности, в Астане бывший заместитель руководителя спецЦОНа подозревается в получении взяток за содействие в сдаче экзаменов и оформлении водительских удостоверений, а в Кокшетау и Экибастузе пресечены схемы с использованием подставных лиц при сдаче экзаменов.
Махинации с регистрацией транспортных средств остаются одним из наиболее распространенных направлений нарушений, выявленных в спецЦОНах. Речь идет об оформлении автомобилей по поддельным документам, занижении или искажении года выпуска и уклонении от уплаты первичных регистрационных сборов. По информации правоохранительных органов, только за 2022-2023 годы было начато 23 уголовных дела, а общий ущерб государству превысил 14,3 млрд тенге. При этом проверялась причастность 59 должностных лиц спецЦОНов.
26.03.2026, 11:26 53206
Погранслужба КНБ пресекла вывоз золотосодержащей руды на 1 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК в марте пресекла вывоз за рубеж руды и концентратов драгоценных металлов на сумму в 1 млрд тенге, сообщили в пресс-службе КНБ.
В Жамбылской области пограничниками пресечен вывоз за рубеж 160 тонн руды и концентратов драгоценных металлов (золотосодержащий песок) на сумму в 1 млрд тенге", - проинформировали в комитете.
Кроме того, в Северо-Казахстанской области обнаружена крупная партия прекурсоров объемом 5100 литров, предназначенных для производства синтетических наркотиков. Всего с начала года пресечен провоз 9620 литров химических веществ (соляная кислота, ацетон, фениппентан), а также 1000 кг бромкетона-4. В результате проведенных мероприятий установлены конечные получатели прекурсоров и ликвидированы нарколаборатории.
Также в марте пограничники в Актюбинской области выявили восемнадцать иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь пункт пропуска в прицепе грузовой автомашины.
Ранее сообщалось, что Погранслужба пресекла попытку нелегальной миграции в Актюбинской области.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
21.03.2026, 09:38Празднование Наурыз мейрамы началось в Казахстане 22.03.2026, 12:13318731Главный день Наурыза отмечают сегодня в Казахстане 21.03.2026, 16:00310146Масштабную схему хищений раскрыли в Алматы 21.03.2026, 09:05309191МИД: Казахстан представил в ООН инициативу по созданию водной организации 21.03.2026, 12:00296041Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз 13.03.2026, 13:15673986Назначен новый зампредседателя Нацбанка 14.03.2026, 17:43591441Кабмин подписал соглашение по строительству парогазовой установки в Актау 13.03.2026, 18:41525871В Алматы произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавший 12.03.2026, 20:51473331Солдат-срочник погиб в Атырауской области 11.03.2026, 16:45473226Скляр вошел в совет директоров ERG
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?