Костанай. 23 декабря. Kazakhstan Today - Бывшему заместителю акима Костаная по амнистии сократили срок заключения, сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.
Суд № 2 Костаная рассмотрел заявление осужденного Фрунзика Аракеляна о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Приговором суда от 7 апреля этого года Аракелян осужден по статье "Получение взятки", и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, передает Kazakhstan Today.
Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда от 10 июня приговор в отношении Аракеляна был изменен - с применением части 4 статьи 55 УК РК назначенное ему наказание было снижено до 3 лет 6 месяцев лишения свободы.
"Согласно Закону Республики Казахстан "Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан" от 13 декабря 2016 года Аракеляну неотбытая часть срока наказания по приговору суда сокращена на 6 месяцев 15 дней. Ходатайство осужденного в части замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания оставлено без рассмотрения", - говорится в сообщении суда.
Постановление еще не вступило в законную силу.
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