Дело экс-главы Агентства по борьбе с коррупционной преступностью: в Генпрокуратуре прокомментировали ход расследования

Атырау. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 20 сентября житель Атырауской области влез ночью во двор соседки, подсматривал за ней через окно и занимался самоудовлетворением, сообщает портал " - 20 сентября житель Атырауской области влез ночью во двор соседки, подсматривал за ней через окно и занимался самоудовлетворением, сообщает портал " Мой город ".





В пресс-службе регионального департамента полиции сообщили, что изначально в отношении подозреваемого был составлен протокол по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Суд даже назначил ему наказание в виде 60 часов общественных работ.





Однако позже потерпевшая предоставила дополнительные доказательства, и дело уже зарегистрировали как уголовное по статье 115-1 "Сталкинг". Если вина будет доказана, ему может грозить ответственность в виде штрафа до 200 МРП, общественные работы до 200 часов либо административный арест до 50 суток.



