24.09.2025, 17:37 21001
Дело экс-главы Агентства по борьбе с коррупционной преступностью: в Генпрокуратуре прокомментировали ход расследования
Фото: Polisia.kz
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев в кулуарах мажилиса прокомментировали ход расследования по делу экс-председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью и бывшего генпрокурора Кайрата Кожамжарова, передает корреспондент агентства.
Идет досудебное расследование, и когда мы его закончим, то мы уже сможем детально обсудить все остальные вопросы", - цитирует zakon.kz замгенпрокурора.
По его словам, уголовное дело возбуждено, начато досудебное расследование, в настоящий момент идет сбор доказательной базы.
Также Галымжан Койгельдиев прокомментировал дела в отношении бывшего руководителя Национального бюро по противодействию коррупции Талгата Татубаева и экс-начальника службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Олеси Кексель, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Это разные дела, но схожи по фактам пыток", - пояснил он.
Ранее сообщалось, что в отношении экс-председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью начато досудебное расследование.
Напомним, летом Генеральная прокуратура Республики Казахстан задержала экс-главу Национального бюро по противодействию коррупции Талгата Татубаева по подозрению в пытках. Позже бывший заместитель руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Олеся Кексель стала подозреваемой по делу о пытках.
24.09.2025, 20:25 15426
Жителя Атырау могут наказать за сталкинг
Подозреваемому грозит штраф до 200 МРП, общественные работы до 200 часов либо арест до 50 суток
Атырау. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 20 сентября житель Атырауской области влез ночью во двор соседки, подсматривал за ней через окно и занимался самоудовлетворением, сообщает портал "Мой город".
В пресс-службе регионального департамента полиции сообщили, что изначально в отношении подозреваемого был составлен протокол по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Суд даже назначил ему наказание в виде 60 часов общественных работ.
Однако позже потерпевшая предоставила дополнительные доказательства, и дело уже зарегистрировали как уголовное по статье 115-1 "Сталкинг". Если вина будет доказана, ему может грозить ответственность в виде штрафа до 200 МРП, общественные работы до 200 часов либо административный арест до 50 суток.
Напомним, одним из ключевых нововведений закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства" стало введение уголовной ответственности за сталкинг - навязчивое преследование, не связанное с применением насилия, но причиняющее значительный психологический вред. Теперь под сталкингом понимаются действия, направленные на установление нежелательного контакта или слежку за человеком вопреки его воле. Это может включать постоянные звонки, слежку, слежение через интернет или иные формы навязчивого поведения, нарушающие личные границы и вызывающие чувство страха или тревоги, повлекшие существенный вред.
22.09.2025, 17:05 111201
В Астане выявили около сотни наркопреступлений
Фото: Depositphotos
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане за первые две недели антинаркотического месячника выявили около сотни наркопреступлений, сообщает пресс-служба столичного акимата.
Задержан мужчина, который снимал отдельную квартиру и превратил ее в склад наркотических веществ. В другом случае женщина фасовала запрещенные вещества прямо у себя на балконе. В одной из квартир задержали пару: девушка принимала онлайн-заказы, а ее парень выполнял роль курьера", - проинформировали в пресс-службе.
Также специалистам помогли современные технологии и служебные собаки.
Системы видеонаблюдения позволили быстро установить местонахождение закладчиков и тех, кто искал тайники. Кинологи также показали высокий результат: на стационарном посту при выезде из города служебная собака обнаружила у мужчины партию наркотиков", - добавили в акимате.
Ранее крупные партии наркотиков изъяли в Алматы и Астане.
22.09.2025, 14:55 116441
В Атырауской области неизвестный приставал к детям и пытался увести их
В отношении задержанного, который оказался инвалидом II группы, возбуждено уголовное дело
Атырау. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кульсары задержан подозреваемый, который приставал к детям и пытался увести их с собой, сообщает портал atpress.kz.
Местная жительница заметила, что подозрительный мужчина пристает к мальчику и девочке и пытается увести их с собой.
Женщина схватила их за руки и пригрозила вызвать полицию. Однако незнакомец пошел следом. В тот момент, понимая, что ситуация становится опасной, она вместе с детьми села в первую попавшуюся машину и попросила водителя немедленно уехать", - говорится в материале.
В пресс-службе полиции Атырауской области подтвердили факт происшествия и сообщили, что подозреваемый 1985 года рождения задержан.
Установлено, что он является инвалидом II группы. В отношении него возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование (...) В настоящее время готовится представление в компетентные органы о помещении задержанного в специализированное лечебное учреждение ", - сообщили в пресс-службе ДП.
Ранее двум насильникам несовершеннолетних брата и сестры вынесли приговор в Павлодарской области.
22.09.2025, 14:20 118231
В Павлодарской области вынесен приговор насильникам несовершеннолетних брата и сестры
Фото: Depositphotos
Павлодар. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Двух насильников несовершеннолетних брата и сестры приговорили к 15 и 22 годам лишения свободы в Павлодарской области.
СМУС Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении Г. по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении малолетнего, совершенного с угрозой применения насилия и с применением насилия, изнасилование группой лиц по предварительному сговору, половое сношение и иные действия сексуального характера заведомо с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. В отношении Ө. по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, совершенного с угрозой применения насилия и с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, а также полового сношения с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста", - сообщили в пресс-службе судов Павлодарской области.
Отмечается, что, поскольку обстоятельства дела не могут быть оглашены, суд проходил в закрытом режиме. Вина подсудимых была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими доказательствами.
Суд приговорил двух насильников к 22 и 15 годам лишения свободы. Также они пожизненно лишены права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Преступления, совершенные подсудимыми, относятся к категории особо тяжких преступлений и предусматривают наказания только в виде лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, двух подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетних сестры и брата задержали осенью прошлого года.
22.09.2025, 13:51 120051
Житель Сатпаева пять лет проведет за решеткой за пропаганду терроризма
Осужденный пытался склонить жителей Сатпаева к радикальной идеологии
Жезказган. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сатпаевским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного в пропаганде терроризма, сообщили в прокуратуре области Улытау.
Установлено, что осужденный пытался склонить жителей Сатпаева к радикальной идеологии, используя устные высказывания и искаженные религиозные тексты.
Суд с учетом всех обстоятельств дела признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, вооруженных приверженцев деструктивного течения задержали в Туркестанской области.
22.09.2025, 11:38 124436
Подозреваемых в вымогательстве денег у военнослужащего задержали в Павлодаре
Фото: Polisia.kz
Павлодар. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Павлодара задержала двоих подозреваемых в вымогательстве денежных средств у военнослужащего, сообщает Polisia.kz.
Задержанные на протяжении нескольких месяцев, оказывая морально-психологическое давление на военнослужащего, завладели принадлежащими ему денежными средствами. Установлено, что ранее задержанные находились в орбите криминального влияния и состояли в окружении лиц, подозреваемых в совершении ряда преступлений. В настоящее время оба подозреваемых по санкции суда арестованы сроком на два месяца", - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Болат Нурсеитов.
Расследование продолжается, проверяется возможная причастность задержанных к другим преступным эпизодам.
Полиция Павлодарской области призывает граждан не оставаться равнодушными и сообщать о любых фактах вымогательства или незаконной деятельности. Все обращения будут рассмотрены в строгой конфиденциальности", - заявили в ведомстве.
Ранее в Алматы задержали вымогателей, представлявшихся сотрудниками наркополиции.
22.09.2025, 10:15 127396
Из России в Казахстан экстрадирован подозреваемый в хищении бюджетных средств в особо крупном размере
Фото: скриншот из видео ГП
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин, подозреваемый в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Следствием установлено, что указанное лицо, являясь руководителем строительной компании, в период с 2020 по 2022 годы, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем заключения фиктивных договоров и перевода средств через аффилированные компании похитило свыше 8,5 млрд тенге из дочерней организации АО "Самрук-Энерго", - проинформировали в ведомстве.
Как уточнили в Генпрокуратуре, указанные средства были предназначены для строительства ветряной электростанции в Акмолинской области.
После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В феврале этого года он задержан на территории Российской Федерации, которая по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан приняла решение о его экстрадиции в Казахстан", - пояснили в ведомстве.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
Другие участники преступления в мае текущего года осуждены к различным срокам лишения свободы.
За совершение инкриминируемого деяния уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
22.09.2025, 10:00 117546
В Алматы задержали посылку с наркотиками из США
Фото: Polisia.kz
Алматы. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники полиции пресекли попытку ввоза в город международной почтовой посылки из США с наркотическим средством растительного происхождения, сообщает Polisia.kz.
По информации полиции, внутри посылки, прибывшей из США, находилось значительное количество запрещенного вещества.
В отношении подозреваемого начато досудебное расследование. Он помещен под стражу.
Ранее сообщалось, что алматинец получил 16 лет за посылку из Таиланда.
Читаемое
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?