Деятельность подпольного казино пресечена в Кызылорде

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Как сообщает Polisia.kz, 30 декабря в результате специальных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Департамента полиции Кызылординской области совместно с сотрудниками областной прокуратуры, в центре Кызылорды выявлена незаконная деятельность подпольного казино.
По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое жителей Кызылорды, устанавливаются их сообщники. В санкции вышеуказанной статьи предусмотрены наказания в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества", - отметил начальник Департамента полиции Кызылординской области Бекторе Султан.
По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Организация незаконного игорного бизнеса).
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области двое мужчин задержаны за организацию нелегальных азартных игр.