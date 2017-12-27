Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Два сотрудника департамента госдоходов Алматы задержаны по подозрению в мошенничестве на $10 тыс., передает Kazakhstan Today.

Руководитель отдела СЭР ДГД по Алматы Ч. и старший офицер отдела СЭР ДГД по Алматы Н. были задержаны сотрудниками управления внутренней безопасности Комитета государственных доходов 4 декабря текущего года по заявлению гражданина С. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктами 1, 2 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество), сообщили в пресс-службе КГД.

"Данные лица 19 октября 2017 года, представившись сотрудниками службы экономических расследований, под угрозой привлечения к ответственности по факту осуществления незаконного предпринимательства, мошенническим путем завладели денежными средствами гражданина С. в размере $10 тыс.", - пояснили в ведомстве.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Вместе с тем КГД МФ РК напоминает, что информацию о противоправных действиях должностных лиц органов государственных доходов, можно сообщить в управление внутренней безопасности КГД МФ РК и в территориальные подразделения внутренней безопасности, а также по телефонам: 8 (7172) 709820, Call-центр - 1412, 8-800-080-64-52.

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