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Два жителя Темиртау обокрали семь магазинов в Карагандинской области

07.12.2018, 16:20 10034
Караганда. 7 декабря. Kazakhstan Today - В Карагандинской области задержали двух мужчин, подозреваемых в серии краж в Абайском районе, передает Kazakhstan Today.

С сентября текущего года в органах полиции были зарегистрированы 11 фактов краж чужого имущества. По всем фактам были возбуждены уголовные дела. Для раскрытия преступлений была создана оперативно-розыскная группа из числа наиболее опытных сотрудников полиции.

Были отработаны все свидетели и видеокамеры с территорий, близлежащих к местам преступлений. В итоге 6 декабря установлены и задержаны 35-летний и 39-летний жители Темиртау. Задержанные признались, что совершили кражи из четырех магазинов поселка Топар и трех магазинов города Абай", - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.


Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Сотрудниками полиции проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.

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