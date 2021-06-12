Двоих жителей ЗКО подозревают в изнасиловании

УРАЛЬСК. 11 ИЮНЯ - В следственном производстве находится уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 120 УК РК (Изнасилование) в отношении 33-летнего жителя Бурлинского района и 46-летнего жителя Уральска, которые в лесополосе в районе одного из дачных обществ изнасиловали 32-летнюю женщину, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее они оба были судимы за кражи и грабежи, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Как рассказал официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков, вечером женщина проходила по тропинке вдоль лесополосы, в то время как задержанные распивали там спиртные напитки.

Один из них, заметив женщину, подбежал к ней, схватив за горло, затащили в лес и вдвоем они надругались на ней, после чего угрожая и применяя физическое насилие заставили выпить спиртное. Они запугали женщину, что, если она обратится в полицию, они найдут ее и отомстят. Женщине удалось убежать от насильников, но, попав домой, она некоторое время находилась в состоянии шока и не сразу обратилась в полицию. Обратилась она ближе к часу ночи, следственно-оперативной группой был осуществлен выезд на место происшествия, после чего через три часа подозреваемые были задержаны в одном из дворов дома, где продолжали распивать спиртное", - рассказал Болатбек Бельгибеков.

В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС.

7 июня подозреваемый в изнасиловании на стройке водворен в изолятор Алматы.

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