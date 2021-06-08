Подозреваемый в изнасиловании на стройке водворен в изолятор Алматы

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АЛМАТЫ. 7 ИЮНЯ - Подозреваемый - гражданин Ж., 1982 года рождения, в период проведения экспертных исследований пытался скрыться от следствия, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На основании заключения экспертизы и по результатам ряда следственных действий он задержан в порядке статьи 128 УПК РК, водворен в изолятор временного содержания ДП. Производство по уголовному делу продолжается", - рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов.

В конце марта стало известно , что на объекте строительного холдинга BI Group бригадир жестоко изнасиловал девушку, работавшую лифтершей. Через три дня после задержания полиция отпустила его под подписку о невыезде. По информации общественного фонда "НеМолчиKZ", потерпевшая работала на стройке объекта BI Group, у субподрядчика ИП "Миленбаев", лифтером и ключницей по совместительству.

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