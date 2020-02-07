Двух чиновников в Восточно-Казахстанской области подозревают в коррупции

Усть-Каменогорск. 6 февраля. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области и руководителя юридического отдела аппарата акима Восточно-Казахстанской области по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает Kazakhstan Today.
Они подозреваются в получении от представителя ТОО взятки в сумме 35 млн тенге за общее покровительство и оказание содействия в рамках государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы", - сообщили в Антикоррупционной службе РК.
Указанные должностные лица и представитель ТОО задержаны и водворены в изолятор временного содержания управления полиции Усть-Каменогорска. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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