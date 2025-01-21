Двух подозреваемых в убийстве экстрадировали из России в Казахстан

Рассказать друзьям

Тараз. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области вынесли приговор женщине, обещавшей двум пострадавшим дипломы в университете и поступление в магистратуру, сообщает пресс-служба Таласского районного суда.





В сентябре 2021 года подсудимая Д., 1966 года рождения, убедила жителя села Бостандык Таласского района Ш. в том, что поможет ему поступить в магистратуру и получить диплом университета в Шымкенте. Потерпевший, поверив Д., передал ей в общей сложности 1,2 млн тенге.





Кроме того, подсудимая Д. в сентябре 2022 года, дав такие же обещания жителю Каратау Т., получила от последнего 895 тыс. тенге.





В дальнейшем потерпевшие, узнав о том, что были отчислены из университета за неоплату, обратились с заявлениями в полицию.





В ходе рассмотрения дела в суде подсудимая Д. по собственной инициативе возместила потерпевшим ущерб в полном объеме.





Приговором суда подсудимая Д. признана виновной и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.





Приговор вступил в законную силу.



