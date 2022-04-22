Генерал-майор Каракулов выпущен из-под стражи

НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Экс-командующий войсками регионального командования "Юг" генерал-майор Кайдар Каракулов выпущен из-под стражи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Каракулов освобожден из ИВС помощником генерального прокурора в связи с отсутствием необходимости меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в военно-следственном управлении следственного департамента МВД РК.
Досудебное расследование продолжается, отметили в ведомстве.
Напомним, Каракулов был задержан 19 апреля. Он подозревается в халатности в рамках уголовного дела по факту пожара и взрывов в поселке Саракемире Байзакского района Жамбылской области.
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В СКО сельчанин подвинул могилу для удобного прохода
21.04.2022, 19:43 16551
ПЕТРОПАВЛОВСК. 21 АПРЕЛЯ - В Северо-Казахстанской области выясняют, кто перезахоронил тело сельчанина, умершего прошлой осенью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Скандал разразился после того, как житель райцентра Новоишимского Игорь Лазарев обнаружил, что могилу его отца раскопали, а крест перенесли на другое место. Потерпевший настоял на эксгумации, сообщает "Хабар 24".
Отца Игорь Лазарев похоронил прошлой осенью, а весной обнаружил, что могилу раскопали. Он винит во всем одного из местных бизнесменов, сын которого похоронен здесь же. По словам парня, предприниматель благоустроил этот участок и его якобы возмутило, что ради могилы разобрали брусчатку. Потерпевший написал заявление в полицию.
Отделом полиции района имени Габита Мусрепова возбуждено уголовное дело. Факт внесен в единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 314 УК РК "Надругательство над телами умерших и местами захоронений", - сообщил заместитель начальника районного отдела полиции Нурлан Искаков.
Сейчас на территории кладбища ведутся следственные действия, проводится эксгумация тела. Посторонним туда вход запрещен. Следствию предстоит выяснить, действительно ли отца Игоря Лазарева перезахоронили, и если да, то кто это сделал. В сельском акимате пояснили, что это кладбище, по сути, бесхозное и за порядком тут следить некому.
Как отметил аким Новоишимского сельского округа Адильжан Букпин, кладбище православное, в акимате на балансе не находится.
Все захоронения, которые происходят по Новоишимскому округу, жители самостоятельно определяют места, где они будут хоронить, возле близких, родных и так далее. Акимат здесь никакого участия не принимает. Чтобы акиматы не оставались в стороне по вопросам кладбищ, на сессии областного маслихата приняли новые правила погребения, где четко прописаны функции местных исполнительных органов. Там сказано, что сельские акимы должны будут вести учет и регистрацию земельных участков, предназначенных под могилы", - сообщил аким Новоишимского сельского округа.
В свою очередь руководитель управления энергетики и ЖКХ СКО Бахыт Ильясов сообщил, что в этих правилах указаны именно функции акимата в части организации кладбища, ведения документации, соблюдения всех правил на территории кладбища. А также прописаны полномочия администрации кладбища, то есть организации, которая будет обеспечивать работу кладбища, то есть отведение участков в соответствии с данными правилами, содержание на должном уровне.
После громкого скандала власти Новоишимского планируют все-таки найти того, кто сможет содержать и обслуживать кладбище. А вот Игорю Лазареву пришлось перезахоронить отца в другом месте.
Семья была доведена до отчаяния: алматинский стрелок выступил с последним словом в суде
21.04.2022, 17:53 19311
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 21 АПРЕЛЯ - Алматинский стрелок Игорь Дужнов, обвиняемый в убийстве пяти человек, сегодня выступил с последним словом в суде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Я был до последнего уверен, что никакого выселения не будет", - заявил Дужнов.
Он подчеркнул, что его семья была доведена до отчаяния многочисленными неправомерными решениями.
Но я всегда готов защищать свою семью, и, если потребуется, страну, не жалея своей жизни. Я рад, что после этого случая президент Казахстана ввел мораторий на выселение и отменил многие законы, которые отравляли жизнь многим моим соотечественникам. Я счастлив, что запущен процесс в нашей стране по деолигархизации власти, все это очень обнадеживает и с лихвой компенсирует мои страдания", - заявил алматинский стрелок.
По его словам, сегодня люди Казахстана очень разделены материально и есть очень большой запрос на справедливость.
У нас в стране все те, кто что-то реально делает, все в кредитах, но мало того что банки загоняют в грабительские условия кредита, внутри банков орудуют целые банды мошенников, которые грабят ограбленных", - сказал подсудимый.
Он также подчеркнул, что не испытывал и не испытывает никакой ненависти к потерпевшим, потому что они порождение системы, которая уничтожает страну.
По словам Дужнова, участковые обещали защитить его семью от судебных исполнителей, но небольшое вознаграждение от Абенова (Мурата, судебного исполнителя. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY), к сожалению, поменяло их планы.
Я прекрасно понимаю, какое дело я начал на благо народа Казахстана, для освобождения нашего народа от ига бандитской олигархической системы. Также я понимаю, что борьба за мое освобождение еще продлится, но победа в любом случае будет, безусловно, за нами", - резюмировал Дужнов.
Ранее Дужнов заявил в ходе судебного заседания, что не признает своей вины в умышленном убийстве пяти человек и считает, что действовал в рамках дозволенной самообороны, пытаясь защитить свою семью от людей, незаконно проникших на территорию его дома.
Это попытка изнасилования: правозащитница обвиняет полицейских в халатности по делу 16-летней школьницы
21.04.2022, 17:25 20031
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Известная казахстанская правозащитница Дина Смаилова обвинила столичных полицейских в некомпетентности и халатности при расследовании нападения предполагаемого насильника на 16-летнюю школьницу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вчера вечером в Нур-Султане примерно в 21.15 16-летняя школьница возвращалась домой от подруги с Сарыарка 5. Села на автобус номер 50, этот человек ехал с ней в автобусе и вышел на ее остановке - на Сейфуллина. Когда она подошла к подъезду, он подошел к ней, спросил, какой подъезд, и предложил познакомиться. Она набрала домофон, зашла в подъезд, он за ней. Вызвала лифт, но зайти побоялась, так как он стоял рядом и предлагал познакомиться. Он ее напугал. Девочка побежала по лестнице. Примерно в районе 3-го этажа, может, 4-го он ее догнал и прижал в угол, стал домогаться, хватал за грудь и ягодицы. Она просила ее не трогать и сказала, что сломает ему очки. Он их снял. Тогда она ткнула ему пальцем в правый глаз и попыталась вырваться, но не получилась, после чего она еще раз ткнула ему в глаз пальцем, и получилось убежать. Кричать она боялась, чтобы не разозлить его", - написала Смаилова в Facebook.
По ее словам, несмотря на очевидную попытку изнасилования, полиция Нур-Султана завела дело по статье "Мелкое хулиганство".
Очевидно, что это попытка изнасилования. Где есть факт преследования, нападения с явными насильственными действиями сексуального характера на школьницу, видно, что она подросток! Есть факт сопротивления, значит, это было против воли подростка. Вот так опасные для общества элементы, остаются безнаказанными по вине некомпетентности и халатности полиции", - пишет правозащитница.
В своем посте она обратилась к Генеральной прокуратуре РК с просьбой взять на контроль вопиющий случай халатности со стороны полиции.
Она отметила, что девочка сильно напугана и нуждается в помощи психолога.
Инцидент прокомментировали в полиции:
18 апреля текущего года в 22.22 на канал "102" от жителя столицы поступило сообщение о том, что к его 16-летней дочери в подъезде дома приставал неизвестный мужчина. Сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия по установлению личности мужчины, изъятое видео приобщено к материалу дела. Действиям виновного будет дана правовая оценка согласно действующему законодательству. Данный факт находится на контроле руководства департамента полиции".
Напомним, сегодня на брифинге в СЦК представители МВД сообщили, что ведомство предлагает ряд поправок в законодательство для защиты жертв бытового насилия.
Цех по производству поддельного алкоголя обнаружен в Усть-Каменогорске
21.04.2022, 16:42 21146
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 21 АПРЕЛЯ - В одном из районов Усть-Каменогорска выявлен факт незаконного производства алкогольной продукции. Изъято свыше 15 тысяч бутылок незаконно произведенного алкоголя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе осмотра обнаружен коньяк "Туркестан" в количестве 2145 штук, коньячные изделия в количестве 12 945 штук, водка "ОША" в количестве 620 штук, тара пустых стеклянных бутылок 4000 штук, водочные колпачки 15 000 штук, устройство для запечатывания крышек в количестве 2 штуки, пластиковая тара со спиртосодержащей жидкостью в количестве более 500 литров, которые подключены к насосу и шлангам", - сообщили в Комитете госдоходов.
По данным ведомства, полный цикл изготовления крепких спиртных напитков был организован в антисанитарных условиях.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 233 "Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование средств идентификации и (или) учетно-контрольных марок", - сообщили в ведомстве.
Также рассматривается вопрос по возбуждению административного производства по статье 463 КоАП РК "Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления".
В Актобе задержали водителя автобуса в наркотическом опьянении
21.04.2022, 12:14 25071
Фото: Polisia.kz
АКТОБЕ. 21 АПРЕЛЯ – В Актобе задержали 52-летнего водителя пассажирского автобуса в наркотическом опьянении, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, при проверке документов состояние водителя вызвало подозрение, в связи с чем он был отправлен на медицинское освидетельствование. Согласно его заключению, водитель общественного транспорта находился в состоянии наркотического опьянения.
По информации полиции, транспортное средство помещено на специальную стоянку. 52-летнему водителю общественного транспорта грозит лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет и административный арест на 15 суток.
В полиции добавили, что за два дня проведения ОПМ "Автобус" пресечено 140 фактов административных правонарушений, допущенных водителями общественного транспорта. Из них за нарушение правил перевозок пассажиров к ответственности привлечено 25 водителей, за нарушение правил маневрирования - 15, за пользования сотовым телефоном - 11 и за выезд на полосу встречного движения два водителя общественного транспорта.
В Караганде пациент ударил врача-травматолога
21.04.2022, 12:06 25151
КАРАГАНДА. 21 АПРЕЛЯ - В Караганде пациент ударил врача-травматолога клиники имени Макажанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
16 апреля в клинике имени Макажанова пациент ударил врача-травматолога. Все произошло в коридоре. Пациент догнал врача и положил ему руку на плечо. Врач без какой-либо агрессии снял ее. Пациенту это не понравилось, и он ударил врача локтем в лицо", - сообщает региональное издание ekaraganda.kz.
В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что врач написал заявление на пациента, который его ударил.
Данный факт зарегистрирован. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводится расследование", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
Главврач продавал вакансии медработников в поликлинике Шымкента
21.04.2022, 10:45 26541
ШЫМКЕНТ. 21 АПРЕЛЯ - Главный врач поликлиники Шымкента совместно с инспектором продавали вакансии работников в медучреждении, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации портала Vera.kz, главный врач поликлиники города Шымкента вместе с инспектором предлагали претендентам на работу в поликлинике заплатить за трудоустройство. Так, за должность врача-невролога они получили 100 тысяч тенге, а за должность медсестры подсудимые брали 300 тысяч тенге.
В суде стало известно, что 90% выручки получал главный врач, а все остальное доставалось посреднице.
С заявлением в Антикоррупционную службу на действия главврача обратились сразу обе женщины, у которых потребовали заплатить за трудоустройство.
Подозреваемых задержали с мечеными деньгами. Оба в суде раскаялись.
Суд отправил его на 7 лет в учреждение средней безопасности. Экс-инспектора суд приговор к штрафу в сумме 8 млн тенге", - информирует издание.
Фальшивые доллары на сумму 67 тысяч изъяты у фальшивомонетчиков в Казахстане
21.04.2022, 10:28 26976
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - По итогам первого квартала в Казахстане зарегистрировано 12 фактов фальшивомонетничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации Агентства по финансовому мониторингу, 7 случаев фальшивомонетничества выявлены в Нур-Султане, по 2 случая - в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, еще по одному факту - в Туркестанской области и городе Шымкенте.
Пресечен сбыт поддельных денежных купюр. Их общее количество превышает 1200 штук на общую сумму 67 тысяч долларов США.
Так, в Нур-Султане задержаны лица, занимавшиеся хранением и сбытом поддельной иностранной валюты. Из незаконного оборота изъято 1 114 фальшивых купюр номиналом 50 долларов на общую сумму 55 700 долларов США. По результатам расследования дело направлено в суд", - поделились в ведомстве.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан быть внимательными и обменивать валюту с соблюдением норм действующего законодательства только в банках второго уровня или в официальных обменных пунктах.