Главное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата пройдет 17 апреля

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Конаев. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 10 апреля, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области - Сегодня, 10 апреля, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области состоялось предварительное слушание по уголовному делу об убийстве в Талгаре осенью прошлого года 16 летнего Шерзата Полата.





На скамье подсудимых находятся 9 человек, в том числе несовершеннолетний. Обвинения подсудимым в зависимости от совершенного преступления вменяются по статьям УК РК "Убийство", "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Хулиганство", "Кража", "Недонесение о преступлении".





В пресс-службе суда сообщили, что главное судебное разбирательство назначено на 17 апреля 2025 года на 10.00. Рассмотрение дела будет проходить в открытом судебном заседании.





Стоит отметить, что обвиняемые отказались от присяжных.





16-летний Шерзат Полат был убит в Талгаре в начале октября 2024 года в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки.





Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угроз. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.





После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.





9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего. Им оказался дядя погибшего подростка.





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.





В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.







