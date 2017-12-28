Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
28 декабря 2017
  • 19
  • :
  • 14
Все области
-2º Преимущественно облачно
днем 1º    ночью -6º
17:00
.
Aнонс

Инспектора отдела розыска в Астане оштрафовали на 2 млн тенге за получение взятки28.12.2017
Криминал  09:16

Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - Инспектор отделения розыска Астаны вынудил водителя автомашины дать ему взятку за возврат им же снятого регистрационного номера, передает Kazakhstan Today.

"С целью получения взятки в виде денег, инспектор снял государственный номер с автомашины А. и за возврат изъятого номера потребовал денежное вознаграждение. Однако водитель, осознавая противоправность действий инспектора, обратился с соответствующим заявлением в Антикоррупционную службу по городу Астане", - рассказали в пресс-службе городского суда.

Приговором Алматинского районного суда №2 Астаны инспектор был признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере свыше 2 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах и на государственной службе.


Приговор пока не вступил в законную силу.
Просмотров: 6799
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
28.12.2017   16:34
В Кызылординской области из отделения "Казпочты" похитили 66 млн тенге и пистолет Макарова
28.12.2017   15:25
В Западном Казахстане изнасиловали 9-летнюю девочку
28.12.2017   13:02
В Астане разыскивают мужчину, укравшего ящик для пожертвований
28.12.2017   09:16
Инспектора отдела розыска в Астане оштрафовали на 2 млн тенге за получение взятки
27.12.2017   20:11
Устроивший поножовщину экс-начальник управления ДВД Жамбылской области осужден на 15 лет лишения свободы
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today