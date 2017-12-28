Инспектора отдела розыска в Астане оштрафовали на 2 млн тенге за получение взятки

Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - Инспектор отделения розыска Астаны вынудил водителя автомашины дать ему взятку за возврат им же снятого регистрационного номера, передает Kazakhstan Today.

"С целью получения взятки в виде денег, инспектор снял государственный номер с автомашины А. и за возврат изъятого номера потребовал денежное вознаграждение. Однако водитель, осознавая противоправность действий инспектора, обратился с соответствующим заявлением в Антикоррупционную службу по городу Астане", - рассказали в пресс-службе городского суда.

Приговором Алматинского районного суда №2 Астаны инспектор был признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере свыше 2 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах и на государственной службе.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Просмотров: 6799