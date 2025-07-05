Казахстанка в поисках работы едва не попала в трудовое рабство в Камбодже  

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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Интерпол МВД Казахстана предотвратил попытку трудового рабства в отношении казахстанки в Камбодже.





Казахстанка вылетела в Королевство Камбоджа с целью трудоустройства на должность администратора гостиницы. Однако на месте стало ясно, что за предложением скрывались иные намерения, и девушка оказалась под угрозой вовлечения в трудовое рабство, сообщает Polisia.kz





Отреагировав на ситуацию, Интерпол МВД Казахстана направил официальные запросы в Национальное центральное бюро Интерпола Камбоджи, а также в группу по борьбе с торговлей людьми генерального секретариата Интерпола. Благодаря скоординированным действиям и оперативному взаимодействию с зарубежными партнерами гражданка своевременно освобождена и благополучно возвращена на родину.





В настоящее время продолжается работа по установлению причастных к вербовке, перевозке и попытке вовлечения в рабство казахстанки за рубежом. Все они будут привлечены к ответственности в установленном порядке, пообещали в МВД.









В ведомстве рассказали о другом случае спасения гражданки РК, удерживаемой в Лаосе. Женщина также отправилась в страну с целью трудоустройства. Ее удалось освободить в ходе операции Интерпола "Либертерра II", направленной на противодействие торговле людьми.





Полиция предупреждает, что трудовое рабство может начинаться с "заманчивого предложения о работе за границей".





Всегда проверяйте информацию о работодателе, консультируйтесь с официальными источниками", - советуют в МВД.



