Лицензии трех букмекерских контор намерены аннулировать через суд

Число букмекерских контор в Казахстане сократилось более чем в 2 раза

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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан ведет работу по аннулированию в судебном порядке лицензий трех букмекерских контор, сообщает пресс-служба Минкультуры РК.





По информации МКС РК, с начала года аналогичным образом уже была прекращена деятельность пяти букмекеров, работавших с нарушениями законодательства.





В ведомстве отметили, что число букмекерских контор в Казахстане сократилось более чем в 2 раза. Если в начале 2021 года в стране действовали 38 букмекерских контор, то на сегодня их 16, из которых фактически работают 12.





Для того чтобы сократить их количество, Министерство культуры и спорта также проводит разъяснительную работу. Например, за последние 3 года букмекерами были добровольно сданы 15 лицензий.





По поручению министра будет усилена работа в этом направлении. На сегодня при участии Министерства культуры и спорта разработаны 3 законопроекта, предусматривающих 62 поправки в законодательство в сфере игорного бизнеса и лотерейной деятельности, а также сопутствующие нормативно-правовые акты. Также мы будем инициировать поправки на законодательном уровне для борьбы с рекламой игорного бизнеса", - отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.





Напомним, запрет на рекламу азартных игр могут ввести в Алматы.



