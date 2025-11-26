Несовершеннолетнего россиянина задержали за ложные сообщения о терактах в Казахстане   

Ложные сообщения о чрезвычайных ситуациях квалифицируются как тяжкое преступление и наказываются штрафом до 5000 МРП либо лишением свободы сроком до 5 лет

Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел сообщили о росте в Казахстане случаев ложных сообщений от несовершеннолетних о терактах.





В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделений по противодействию киберпреступности МВД выявлены и задержаны лица, причастные к серии ложных сообщений о минировании школ и торгово-развлекательных центров, сообщает Polisia.kz





В августе текущего года сотрудниками киберполиции МВД Республики Казахстан совместно с МВД Чеченской Республики задержан несовершеннолетний гражданин России, распространявший ложные сведения об акте терроризма в Казахстане", - сообщил заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД Аслан Ускембаев.









Также сообщается, что с сентября по ноябрь 2025 года задержаны ряд несовершеннолетних и молодых людей, причастных к рассылке заведомо ложных сообщений о терактах и минированиях. К примеру, в сентябре в Балхаше задержаны двое подростков 15 и 16 лет, отправившие 63 ложных сообщения о терактах.





14 октября в результате совместной операции МВД Казахстана и МВД России по Республике Саха задержан несовершеннолетний житель Астаны, подозреваемый в распространении в российском сегменте интернета материалов, разжигающих межнациональную рознь, а также ложных сообщений о терактах в двух странах.





25 октября в Актау задержан 18-летний местный житель за ложное сообщение о минировании ТРЦ "Актау" в мессенджере Telegram.





14 ноября в Таразе задержан несовершеннолетний, сообщивший о трех заложенных взрывных устройствах в школах и ТЦ.





15 ноября в Актобе задержан подросток за рассылку ложных сообщений о терактах в трех школах.





20 ноября в Астане задержан несовершеннолетний, подозреваемый в двух аналогичных ложных сообщениях через WhatsApp. По всем фактам проводится досудебное расследование.





Министерство внутренних дел напоминает, что swatting и любые формы ложных сообщений о чрезвычайных ситуациях квалифицируются как тяжкое преступление и наказываются штрафом до 5000 МРП либо лишением свободы сроком до 5 лет. Настоятельно призываем родителей, педагогов и саму молодежь проявлять ответственность, не поддаваться сомнительным интернет-трендам и помнить, что любые шутки подобного рода имеют реальные последствия для общества и судьбы самих несовершеннолетних", - добавил Аслан Ускембаев.





