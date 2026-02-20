19.02.2026, 17:48 36236

Объем выявленных фальшивых денег в Казахстане вырос почти вдвое

Наиболее часто подделывались банкноты номиналом 5000 тенге
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за год выявили 206 поддельных денежных знаков, сообщили в пресс-службе Национального банка Казахстана.

Национальным банком Казахстана и банками второго уровня за 2025 год было выявлено 206 поддельных денежных знаков (203 банкноты и 3 монеты) на сумму 1 122 150 тенге, что на 90,7% больше по сравнению с 2024 годом (108 фальшивых денежных знаков), сообщили в Нацбанке.

Отмечается, что наиболее часто подделывались банкноты номиналом 5000 тенге - 174 штуки, что составило 84,5% от общего количества выявленных подделок. Далее идут банкноты номиналом 10 000 тенге - 22 шт. (10,7%), 2000 тенге - 6 шт. (2,9%), 20 000 тенге - 1 шт. (0,5%), остальные 1,4% приходятся на монеты.

Подлинные банкноты имеют ряд защитных признаков, которые легко определить при визуальном осмотре и на ощупь. Ознакомиться с этими признаками можно на официальном сайте Национального банка", - добавили в пресс-службе.

 
20.02.2026, 10:30 2926

Ущерб на 583 млн тенге: в Туркестанской области вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств

Осуждены 18 должностных лиц
Туркестан. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области вынесен приговор по делу о систематическом хищении бюджетных средств должностными лицами отдела образования Байдибекского района. Расследование проведено департаментом АФМ по Туркестанской области, сообщили в пресс-службе АФМ.

Группа из 18 должностных лиц, включая руководителей, бухгалтеров и экономистов, организовала схему присвоения бюджетных средств путем завышения бюджетных заявок на выплату заработной платы и других начислений 49 общеобразовательных школ района. Сотрудники бухгалтерии вносили заведомо недостоверные сведения в электронные системы. В платежные ведомости и расчетные листы включались данные лиц, фактически не состоявших в трудовых отношениях с образовательными учреждениями, либо указывались завышенные размеры заработной платы и надбавок", - проинформировали в ведомстве.


По данным АФМ, для создания видимости законности операций использовался пакет подложных документов: служебные записки, приказы, расчетные ведомости, табели учета рабочего времени. Документы формировались задним числом либо корректировались после проведения платежей с целью приведения отчетности в формальное соответствие.

Бюджетные средства перечислялись на банковские счета подставных лиц, в том числе родственников и знакомых, после чего суммы распределялись между участниками схемы в заранее согласованных долях. В результате сумма ущерба превысила 583 млн тенге", - отметили в агентстве.


Сообщается, что в ходе следствия ущерб подозреваемыми возмещен полностью.

Судом 14 виновным назначено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. В отношении четверых лиц уголовное преследование прекращено в связи с амнистией. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

 
18.02.2026, 20:31 106851

Судебного пристава в Шымкенте избили прямо в здании суда

Нарушителю назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы
Шымкент. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрено дело об избиении судебного пристава, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что гражданин Е. 26 августа 2025 года примерно в 14.30 прибыл в здание межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента вместе со своими знакомыми с целью участия в судебном заседании. Однако судебный пристав разъяснил им, что они не могут быть допущены в зал суда. Несмотря на это, свидетель М. открыл дверцу, предназначенную для людей с инвалидностью. В этот момент Е. и его знакомые незаконно и без разрешения проникли в административное здание суда. В это время находившийся при исполнении служебных обязанностей представитель власти - судебный пристав данного суда, потерпевший Б. попытался их остановить. Однако они не подчинились его законным требованиям и с целью пройти в зал судебного заседания нанесли ему удары. После этого они силой вывели потерпевшего из здания суда на прилегающую территорию и, действуя группой лиц, причинили ему телесные повреждения. В то же время подсудимый Е. отдельно вышел из здания суда и увидел, что его знакомые избивают потерпевшего. Далее он подошел к ним, увидел потерпевшего сзади и ударил его кулаком по лицу", - проинформировали в суде.


Отмечается, что при назначении наказания суд учел непризнание вины и наличие судимости. Суд признал Е. виновным и окончательно назначил 3 года 6 месяцев лишения свободы.
 
18.02.2026, 16:14 115171

Уголовное дело возбудили после жестокого избиения парня в Туркестанской области

Задержаны двое подозреваемых
Туркестан. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области 20-летнего парня жестоко избили после игры в кокпар. Полиция возбудила уголовное дело, сообщает телеканал Almaty.tv.

Как рассказали родственники пострадавшего, на него напала группа молодых людей и продолжала наносить удары даже после того, как он потерял сознание. А потом вывезли в безлюдное место и оставили там.

Парень провел в реанимации около недели.

В департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, задержаны двое подозреваемых, которые помещены под домашний арест.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Доводы родственников будут изучены и проверены. На данный момент потерпевший проходит лечение в медицинском учреждении. По итогам расследования будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение", - сказано в сообщении полиции региона.


Напомним, в селе Луганск Павлодарской области 28-летнего сельчанина избили до смерти по дороге домой.
 
18.02.2026, 14:45 118481

В Актюбинской области КНБ задержал сотрудника прокуратуры

Фото: Depositphotos
Актобе. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области центральный аппарат Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности совместно с департаментом собственной безопасности Генеральной прокуратуры задержал сотрудника прокуратуры Актюбинской области, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В настоящее время проводятся следственные действия. Иные данные досудебного расследования в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежат", - говорится в сообщении.


Ранее информация о задержании появилась в Сети. Сообщалось, что задержанный является прокурором.

На прошлой неделе в Комитете национальной безопасности Казахстана подтвердили задержание заместителя акима Костанайской области.
 
18.02.2026, 13:25 123066

Связал жену скотчем и сдал в психбольницу: жителя Туркестана осудили за похищение супруги

Приговор не вступил в законную силу
Туркестан. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В межрайонном суде города Туркестана местного жителя и его друзей осудили за похищение женщины и незаконное помещение в психиатрический стационар, сообщает пресс-служба суда.

Приговором суда по совокупности уголовных правонарушений Д. окончательно назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Ю. и М. осуждены к 8 годам лишения свободы каждый. В счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшей с осужденного Д. взыскано 5 млн тенге, с Ю. и М. - по 3 млн тенге с каждого", - говорится в сообщении.


Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

На почве семейных конфликтов с гражданской супругой И. у Д. возник преступный умысел на ее незаконное помещение в психиатрический стационар. Для реализации задуманного он вступил в предварительный сговор со своими знакомыми Ю. и М. Подсудимые, подавив сопротивление потерпевшей, связали ей руки и ноги скотчем и принудительно вывезли в областной центр психического здоровья Шымкента, где Д., подписав соответствующие медицинские документы, незаконно поместил ее в учреждение", - добавили в суде.


Ранее в Шымкенте несовершеннолетняя заявила о похищении и изнасиловании.

О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
 
18.02.2026, 10:06 128656

13-летнюю девочку пытались похитить в Таразе  

Подозреваемые задержаны
13-летнюю девочку пытались похитить в Таразе
Фото: скриншот из видео в соцсетях
Тараз. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в попытке похищения 13-летней девочки, сообщили в департаменте полиции Тараза.

В полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных на автомашине пытались похитить находившуюся на остановке девочку. По данному факту начато досудебное расследование. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.


По данным полиции, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Любые посягательства на безопасность детей находятся на особом контроле и будут пресекаться самым жестким образом в рамках действующего законодательства", - заверили в ведомстве.


Ранее в соцсетях было опубликовано видео инцидента. На нем видно, как двое неизвестных попытались посадить в машину и увезти с остановки девочку. В этот момент мужчина, находившийся рядом, вмешался, после чего неизвестные покинули место.


 
17.02.2026, 20:02 176701

Жительница Алматы обвинила курьера в домогательстве

Материалы направлены в суд
Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы возбуждено административное производство по факту обращения гражданки о противоправных действиях со стороны курьера, сообщили в департаменте полиции города.

Мужчина установлен и доставлен в полицию. В настоящее время проверяются доводы заявительницы и объяснения второй стороны, изучаются все обстоятельства произошедшего. Материалы направлены в суд, где действиям участника будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РК", - говорится в сообщении.


Ранее в соцсетях казахстанка опубликовала видео, в котором она обвиняет курьера в домогательстве на пороге собственной квартиры.

Напомним, в прошлом году в Казахстане введена уголовная ответственность за принуждение к браку, домогательства и преследование.
 
17.02.2026, 19:21 175856

В Казахстане за 2025 год зарегистрировано 164 преступления по признакам торговли людьми

В Казахстане за 2025 год зарегистрировано 164 преступления по признакам торговли людьми
Фото: Depositphotos
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми, в ходе которого участники подвели итоги работы за 2025 год, сообщили в пресс-службе ведомства.

Только за 2025 год специальные социальные услуги были оказаны 171 жертве торговли людьми. В разрезе категорий получателями услуг стали 94 мужчины, 52 женщины и 25 детей. Казахстан обеспечивает защиту вне зависимости от гражданства - поддержку также получили 93 иностранца. Пострадавшим предоставлялось временное жилье, медицинская и психологическая помощь, а также содействие в трудоустройстве и восстановлении документов", - сказал глава ведомства Аскарбек Ертаев.


По данным МВД Казахстана, в 2025 году зарегистрировано 164 преступления, связанных с торговлей людьми. В рамках операции "STOP трафик" проведено 4 этапа рейдов. Пограничной службой КНБ пресечено 29 каналов незаконной миграции, а в международных аэропортах Астаны и Алматы предотвращен незаконный вывоз иностранными гражданами трех несовершеннолетних казахстанцев.

Министр труда и соцзащиты указал на необходимость полной цифровизации и интеграции информационных систем госорганов для отслеживания судьбы каждой жертвы и мониторинга прибывающих лиц. Также был поднят вопрос развития инфраструктуры: акиматам поручено взять на контроль создание и оснащение кризисных центров в регионах.

Отдельное внимание министр акцентировал на защите детей. Аскарбек Ертаев призвал детально разобраться с рисками, связанными с попытками вывоза несовершеннолетних граждан за рубеж (в том числе в рамках суррогатного материнства) и при необходимости внести жесткие корректировки в законодательство.

Ранее сообщалось, что число случаев торговли людьми возросло втрое в Казахстане.
 
