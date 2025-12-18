17.12.2025, 13:29 44826
Обрушение фасада и гибель фельдшера в Астане: возбуждено два уголовных дела
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов сообщил, что по факту обрушения части фасада в Астане, которое повлекло гибель фельдшера сокрой помощи, заведено два уголовных дела.
В кулуарах мажилиса Адилов рассказал журналистам, что по факту обрушения части фасада жилого дома в Астане возбуждено два уголовных дела: по факту недоброкачественного строительства и по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших угрозу жизни людей.
В данном случае погибла фельдшер. В настоящее время в производстве экспертов Министерства юстиции находится ряд судебных экспертиз, мы ожидаем их результаты" - отметил замминистра.
Кроме того, на днях ожидается акт специального расследования, который проводит акимат столицы совместно с профильным министерством.
Напомним, обрушение части фасада 9-этажного жилого дома произошло 8 ноября в Астане. В момент, когда фельдшер скорой помощи пыталась спасти из-под завалов мужчину, ей на голову рухнула кондиционерная установка. В крайне тяжелом состоянии медик и еще один пострадавший были госпитализированы и помещены в реанимацию. 18 ноября стало известно, что 23-летняя фельдшер скончалась.
18.12.2025, 15:21 4321
Следственные действия по делу КазТАГ проводятся в строгом соответствии с законом - МВД
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Санжар Адилов в кулуарах мажилиса заявил, что следственные действия по делу КазТАГ проводятся в строгом соответствии с законом, сообщает издание "Курсив".
Все следственные действия проводятся в строгом соответствии с нормами действующего уголовно-процессуального закона", - заверил Санжар Адилов.
По его словам, "выполняются следственные действия. Сначала - со стороной потерпевших. Проводятся необходимые экспертизы. Сейчас по мере процессуальной необходимости проводятся следственные действия непосредственно с подозреваемыми".
В департаменте полиции города Алматы уточнили, что "досудебное расследование в отношении сотрудников редакции "КазТАГ" начато на основании письменного заявления представителя частной компании по фактам неоднократного распространения заведомо ложной информации, повлекшей причинение существенного вреда их деловым интересам и репутации".
Утверждения главного редактора КазТАГ, гражданина А.К. о несвоевременном уведомлении о начале досудебного расследования не соответствуют действительности. Вызов лиц для проведения следственных действий осуществляется на том этапе, когда возникает процессуальная необходимость. На первоначальном этапе следственные действия проводились с участием заявителя, были собраны первичные материалы, назначены и проведены необходимые экспертизы. После получения соответствующих процессуальных и экспертных данных следствие перешло к допросу лиц, чьи действия подлежат правовой оценке. Следственные действия осуществлялись последовательно и в строгом порядке, обусловленном процессуальной необходимостью", - пояснили в пресс-службе ДП.
Между тем, пишет "Курсив", агентство якобы допустило ошибку в запросе, направленном в АРРФР. Как пояснил изданию адвокат Freedom Finance Александр Камендровский, некорректно составленный запрос привел к искажению информации, опубликованной агентством. В частности, по его предположению, в запросе были указаны неверные персональные данные ранее осужденного экс-сотрудника компании.
Напомним, КазТАГ опубликовал ряд материалов о Freedom Holding Corp. В компании считают, публикации КазТАГ носят односторонний негативный характер и в совокупности формируют негативное общественное мнение относительно Freedom Finance и Тимура Турлова без представления достоверных доказательств приведенных утверждений. Позже полиция завела уголовное дело на генерального директора КазТАГа Асета Матаева и главного редактора Амира Касенова. В Алматы 15 декабря допросили генерального директора агентства и главного редактора.
При этом, в департаменте полиции подчеркнули, что "доводы главного редактора КазТАГ о применении недозволенных методов следствия, в том числе о пытках являются необоснованными и не подтверждаются объективными данными. Сам по себе вызов в органы полиции для дачи показаний либо участия в следственных действиях не является и не может рассматриваться как применение незаконного метода воздействия. Следственные действия проводятся в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, все процессуальные решения принимаются по согласованию с надзирающим прокурором".
В Генеральной прокуратуре Казахстана также прокомментировали ситуацию.
В масс-медиа отдельные лица распространяют ложную информацию о применении пыток органами следствия по уголовным делам, возбужденным по статье 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации). К пыткам они умышленно относят законные и предусмотренные УПК РК такие следственные действия, как вызов на допрос, проведение самого допроса, избрание судом меры пресечения в виде домашнего ареста. Тем самым, намеренно вводят общественность в заблуждение", - заявили в ведомстве.
В пресс-службе подчеркнули, что в казахстанском законодательстве четко определено понятие пыток.
Под пытками понимается умышленное применение должностным лицом физической силы либо психологического давления. Это в полной мере соответствует нормам ратифицированной нашей страной Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также Стамбульскому протоколу. На сегодня прокуратурой каких-либо незаконных действий и пыток со стороны следователей в отношении участников данных дел не зафиксировано. Все процессуальные действия проводятся с полным соблюдением норм УПК РК. Таким образом, указанные лица распространяют ложную информацию в целях формирования выгодного для себя общественного мнения, дискредитации правоохранительных органов и создания препятствий по обеспечению полноты, всесторонности и объективности расследования уголовных дел", - добавили в Генеральной прокуратуре.
Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов прокомментировал журналистам информационную ситуацию вокруг компании. Он подчеркнул, что Freedom Holding Corp. намерена действовать исключительно в рамках закона.
Кроме того, в компании прокомментировали информацию о Виталии Световом и уточнили, что он не является топ-менеджером Freedom Finance. Также отмечается, что компания еще в феврале 2025 года сделала заявление по данному кейсу.
В Freedom Finance задаются вопросом, почему заявление компании не было использовано в публикациях в соответствии со стандартами журналистской практики.
При этом в СМИ была опубликована информация о том, что якобы он продолжал работать после своего ареста.
Никаких подтверждающих данное утверждение материалов или доказательств не представлено. Информация об отстранении и увольнении Светового в августе 2024 года есть и в официальном заявлении компании, и в заключении об итогах внутренней служебной проверки в материалах дела. Публикуя такие голословные утверждения, КазТАГ распространяет ложные сведения", - заявил адвокат Александр Камендровский.
Также адвокат уточнил, что уголовное дело в отношении бывшего работника Виталия Светового в настоящее время находится в производстве Петропавловского городского суда СКО, подчеркнув, что Freedom Finance признана потерпевшей стороной от действий Виталия Светового и выступает в суде именно в этом статусе.
Вместе с делом в отношении Светового, активно обсуждалось на платформе КазТАГ уголовное дело по заявлению Капаровой в отношении бывшего работника Т. Бекова и компании Freedom Finance и их акционера Т.Турлова. Хотим пояснить, заявление Капаровой о привлечении Бекова и работников Freedom Broker было необоснованным и незаконным изначально. По результатам расследования в действиях Бекова правоохранительными органами не установлены признаки преступления и прокуратурой в июне 2025 года вынесено постановление о прекращении досудебного расследования по заявлению Капаровой за отсутствием в действиях Бекова состава какого-либо преступления. Данное процессуальное решение прокуратуры признано законным и вышестоящими государственными органами", - сообщил Александр Камендровский.
Что касается сообщений о лицензиях, компания заявила, что публикации о якобы отсутствии у Freedom Finance и FFIN Brokerage Services лицензий для выхода на американскую биржу не соответствуют действительности. В компании подчеркнули, FFIN Brokerage Services имела лицензию международной комиссии по финансовым услугам Белиза (IFSC), что давало право на брокерские операции, включая работу с иностранными ценными бумагами через партнерские отношения с брокерами, имеющими доступ к торгам на американских биржах.
Кроме того, финансовые организации группы официально зарегистрированы и имеют лицензии в своих юрисдикциях. Например, АО "Фридом Финанс" лицензирована Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Freedom Finance Global - комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг AFSA, а Freedom Broker Uzbekistan - Министерством финансов Республики Узбекистан и т.д. Эти лицензии позволяют компаниям вести брокерскую деятельность и работать с иностранными ценными бумагами.
Также в публикациях сообщалось, что якобы никто из вкладчиков не был в прибыли. Между тем на различных интернет-ресурсах представители компании часто озвучивают статистику по инвестиционным идеям. Например, в публикации optimism.kz директор департамента финансового анализа Freedom Broker Ерлан Абдикаримов заявил, что в прошлом году аналитики усилили работу над активными, то есть краткосрочными, перспективными инвестиционными идеями с потенциалом роста дохода на фондовом рынке. Аналитики стремились повысить их частоту и эффективность, и в целом им это удалось: статистика по инвестиционным идеям, представленным департаментом в 2024 году, демонстрирует среднюю доходность в 28,5%, а общее количество сгенерированных идей - 734.
17.12.2025, 16:48 34086
Депутат заявил об "устойчивой практике пыток" в СИЗО и колониях Казахстана
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Абзал Куспан в своем депутатском запросе заявил о системных нарушениях прав человека в следственных изоляторах и колониях Казахстана, указав на рост смертности среди содержащихся под стражей, передает корреспондент агентства.
Он напомнил, что 19 августа в СИЗО Шымкента скончался бывший руководитель спецЦОНа № 2. Смерть наступила вследствие сердечно-сосудистой и полиорганной недостаточности. За две недели до этого, 3 августа, в следственном изоляторе Тараза умер 73-летний мужчина, ожидавший рассмотрения апелляционной жалобы. В тот же день в СИЗО Алматы скончался бывший судья от острой сердечной недостаточности, а 8 октября в следственном изоляторе Усть-Каменогорска умер бывший сотрудник полиции, экстрадированный из Турции.
Это не трагические совпадения. Это система, в которой люди умирают, не дожив до суда, апелляции или приговора. Во всех этих делах задержанные и их адвокаты заявляли ходатайства, предоставляли медицинские документы, просили изменить меру пресечения. Суды отказали. Прокуратура промолчала. При этом ни один из судей и прокуроров не был привлечен к серьезной ответственности", - сказал мажилисмен.
Согласно приведенной депутатом статистике, в 2022 году в СИЗО и колониях было зарегистрировано 133 смерти, из них 96 по болезни, в 2023 году - 119, из них 95 по болезни, в 2024 - 148, из них 114 по болезни, и в 2025 году - 124 смерти за 11 месяцев, из них 105 по болезни.
Это не "естественные причины". Это провал медицинского контроля, прокурорского надзора и судебной ответственности. При этом за последние 10 лет количество досрочных освобождений, включая освобождение по болезни, сократилось почти в три раза. Судьи боятся ответственности и выбирают самый безопасный для себя вариант - отказать. Цена этого отказа - человеческая жизнь", - отметил Абзал Куспан.
По его словам, бывшие сотрудницы силовых и государственных органов отбывают наказание вместе с лицами, которых они ранее задерживали или привлекали к ответственности, поскольку для женщин не предусмотрен отдельный режим содержания, как для мужчин. Депутат указал, что это ставит их безопасность под угрозу, и подчеркнул, что во всем мире эту проблему решают созданием защитных блоков внутри женских колоний.
Парламентарий уделил особое внимание "недопустимой" практике оказания медицинской помощи.
Задержанных и осужденных оперируют в наручниках. Женщины рожают в наручниках. Это не преувеличение и не слухи - это годами сложившаяся практика, которая не предусмотрена законом. Ни один закон не разрешает держать человека в наручниках под наркозом, после операции, во время родов. Это произвольное ограничение прав, прямое нарушение Конституции. С точки зрения международного права - это жестокое, бесчеловечное обращение, а по сути - пытка. В стране существует устойчиво сложившаяся практика пыток, за которую никто не отвечает", - заявил Абзал Куспан.
Депутат потребовал дать правовую оценку смертям в СИЗО и учреждениях УИС, проверить реальное состояние медицинской помощи лицам, содержащимся под стражей, проанализировать причины резкого сокращения досрочного освобождения, особенно по болезни, и нормативно закрепить защитные блоки для женщин-осужденных из уязвимых категорий. Он также призвал дать правовую оценку применению наручников при операциях и родах, установить, кто и на каком основании разрешил эту практику, а законодательно запретить использование наручников при хирургических вмешательствах и во время родов, включая послеродовой период.
15.12.2025, 16:40 101551
Насильника девочки приговорили к пожизненному лишению свободы в Акмолинской области
Кокшетау. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Насильник несовершеннолетней получил пожизненный срок в Акмолинской области, сообщает Polisia.kz.
Как рассказали в полиции, по делу об изнасиловании несовершеннолетней отсутствовали прямые улики, записи камер видеонаблюдения и очевидцы, способные указать на подозреваемого. Единственными ключевыми обстоятельствами по делу стали показания потерпевшей. Тем не менее следователю удалось установить лицо, причастное к совершению преступления.
Проведенный комплекс следственных действий и судебных экспертиз позволил задержать подозреваемого и избрать в отношении него меру пресечения. После сбора достаточной доказательственной базы материалы были направлены в суд. В декабре суд приговорил насильника к пожизненному лишению свободы.
Ранее убийца и насильник малолетней девочки получил пожизненный срок в Атырауской области.
Напомним, что в Казахстане выросло количество уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних
14.12.2025, 12:30 136136
В ЗКО задержали подозреваемого в организации интернет-наркомагазина
Продолжаются следственно-оперативные мероприятия
Уральск. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области задержали подозреваемого в организации интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Иностранный гражданин 1997 года рождения был задержан в арендованном коттедже. При личном обыске у него изъяты два свертка с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета. Дополнительно при обыске коттеджа обнаружены ZIP-пакет с аналогичным веществом, мобильный телефон iPhone 11 и ноутбук Acer с материалами, предположительно используемыми для распространения синтетических наркотиков. Экспертиза установила, что изъятое вещество - мефедрон общим весом 2,62 грамма", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Также продолжаются следственно-оперативные мероприятия.
Ранее КНБ Казахстана ликвидировал шесть каналов поставки наркотиков. Из незаконного оборота изъято 622 кг наркотиков, в том числе психотропные вещества, гашиш и марихуана.
13.12.2025, 10:54 170041
В Алматы с начала 2025 года выявлено около 600 наркопреступлений
Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с начала 2025 года выявлено порядка 600 наркопреступлений, более 260 из которых связаны со сбытом запрещенных веществ, сообщает Polisia.kz.
Мы фиксируем все виды наркопреступлений, включая бесконтактные схемы распространения через тайники и электронные платежи. За отчетный период задержано 91 лицо, причастное к закладкам. Ликвидированы две лаборатории синтетических наркотиков, изъято оборудование и прекурсоры на крупные суммы", - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.
Кроме того, к уголовной ответственности привлечены свыше 440 человек, включая 28 иностранных граждан. Также заблокировано более 1,5 тысячи банковских карт и свыше 1 тысячи криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков, приостановлены операции на сумму более 68 млн тенге.
Ранее КНБ Казахстана ликвидировал шесть каналов поставки наркотиков. Из незаконного оборота изъято 622 кг наркотиков, в том числе психотропные вещества, гашиш и марихуана.
12.12.2025, 18:58 195256
В Алматы предотвратили вооруженный конфликт на улице
Конфликт возник между посетителями и охранниками ночного клуба
Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сотрудники специального отряда быстрого реагирования пресекли серию конфликтов, предотвратив возможные последствия для граждан, сообщили в департаменте полиции города.
Сначала на пульт полиции поступил вызов о том, что около одного из ночных клубов двое мужчин с масками на лицах и большим ножом прибыли для разрешения конфликта. Благодаря быстрому реагированию сотрудников СОБР потенциально опасная ситуация была локализована на месте, мужчины обезврежены, и ситуация не переросла в преступление", - проинформировали в полиции.
В ходе проверки выяснилось, что конфликт возник между посетителями и охранниками клуба.
Сразу после этого поступил вызов о конфликте между мужчиной и женщиной недалеко от этого района. Полицейские прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки. Женщина ударила мужчину бутылкой по лицу. Сотрудники СОБР оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили участников инцидента в подразделение полиции для разбирательства", - рассказали в ДП.
Напоминаем, что о резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
12.12.2025, 16:00 199431
В Кызылординской области задержали двух подозреваемых в вымогательстве $10 тысяч
Возбуждено уголовное дело
Кызылорда. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области задержали двух подозреваемых в вымогательстве у жителей другой области $10 тысяч, сообщает Polisia.kz.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух жителей Шиелийского района, которые путем угроз применения насилия вымогали у жителей другой области денежные средства в сумме 10 000 долларов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Задержанные находятся под стражей на два месяца, ведется расследование", - добавили в полиции.
Ранее в Караганде задержали подозреваемого в вымогательстве $700 тысяч у основательницы торговой сети.
12.12.2025, 11:46 204586
МВД Казахстана раскрыло 39 фактов торговли людьми
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках оперативно-профилактического мероприятия "STOP-трафик" пресечен ряд тяжких преступлений, связанных с торговлей людьми. Всего зарегистрировано 39 таких фактов, шесть из которых в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает официальный портал ведомства Polisia.kz.
В частности, в Алматы пресечена деятельность преступной группы, причастной к продаже новорожденных. Организаторы, используя сложные жизненные обстоятельства молодых девушек, склоняли их за вознаграждение передавать младенцев третьим лицам. Все фигуранты задержаны. Расследуется более 20 уголовных дел. Подозреваемым грозит наказание до 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В области Абай выявлена преступная деятельность, связанная с эксплуатацией граждан путем вовлечения их в принудительный труд. Возбуждено 11 уголовных дел, материалы направляются в суд.
Кроме того, в ходе регулярных проверок ночных развлекательных заведений пресекаются факты вовлечения граждан, включая несовершеннолетних, в различные формы эксплуатации в Шымкенте, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областях.
В столице полицейскими совместно с прокуратурой проведены рейды в районе железнодорожного вокзала по улице Гете. По итогам мероприятий восемь лиц привлекаются к уголовной ответственности за организацию и содержание притонов для сексуальной эксплуатации граждан.
В Акмолинской области пресечена деятельность религиозной группы, которая организовала духовный центр, пропагандирующий беспорядочные половые связи и отказ от семейных ценностей. В ходе обыска обнаружена религиозная литература, атрибуты и ритуальные предметы. Назначены соответствующие экспертизы, ведется следствие.
Ранее в Астане, Алматы и Шымкенте выявлена деятельность организаторов "элитного эскорта", занимавшихся вербовкой молодых девушек в различных ночных клубах и барах. Установлены факты их преступной деятельности по организации сводничества. Уголовные дела направлены в суд.
