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Обвиняемые в пытках и смерти подозреваемого полицейские из Шымкента получили тюремный срок
Фото: Polisia.kz
Шымкент. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте завершился судебный процесс над полицейским, которых обвиняли в пытках и смерти 31-летнего подозреваемого.
Как сообщает издание "Отырар", на скамье подсудимых оказались двое экс-начальников управления криминальной полиции ДП Шымкента, экс-сотрудник криминальной полиции ДП Шымкента и экс-начальник отдела криминальной полиции Каратауского районного управления полиции. Их обвиняли по статье "Совершение пытки в группе лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "Превышение власти с применением насилия в целях извлечения выгоды". Судья назначила им всем тюремный срок. При назначении наказания суд учел мнение представителей потерпевших, наличие смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств.
Приговором суда подсудимый экс-начальник УКП ДП Шымкента был признан виновным и осужден к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, а также лишен звания полковника полиции. Экс-начальник УКП ДП Шымкента окончательно осужден к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, а также лишен звания полковника полиции. Экс-начальник отдела полиции Каратауского района окончательно осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, а также лишен звания подполковника полиции. Экс-сотрудник криминальной полиции ДП Шымкента к 2 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, а также лишен звания подполковника полиции", - озвучила приговор судья специализированного межрайонного суда Шымкента Светлана Шыналиева.
По информации издания, в декабре прошлого года двое подозреваемых в угоне автомобиля были доставлены в ДП. В ходе допроса 31-летнему подозреваемому стало плохо, не помогла и приехавшая скорая помощь. Медикам пришлось лишь констатировать смерть молодого мужчины. Позже второй подозреваемый, которого задержали вместе с погибшим, рассказал, что их допрашивали 12 часов и к ним применяли физическую силу.
Камер видеонаблюдения в комнате следствия не было. По словам начальника департамента полиции, они установлены только в коридоре. Дело по факту гибели мужчины тогда передали в департамент собственной безопасности и городскую прокуратуру", - говорится в материале.
Напомним, выступая на заседании коллегии МВД, президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе следственных действий абсолютно недопустимо применение насилия, пыток и других запрещенных методов.