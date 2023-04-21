Обвиняемых в хищении 470 млн тенге чиновников оправдали в Атырау
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Атырау. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Атырау вынес приговор в отношении чиновников, обвиняемых в хищениях и растрате чужого имущества при строительстве школы, спортобъектов и семейно-врачебных амбулаторий.
На скамье подсудимых оказались подрядчик, его родственник, инженеры по технадзору, руководитель технадзорной компании и сотрудники управления строительства Атырауской области.
Их обвиняли в присвоении и растрате чужого имущества в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, в пособничестве в совершении хищения и выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, причинивших крупный ущерб государству.
Подсудимый Т. обвиняется в том, что при неустановленных досудебным расследованием обстоятельствах через своего родственника К. вступил в преступный сговор с использованием служебного положения неоднократно с заместителями управления строительства Атырауской области Н., Ж., руководителем отдела строительства С., с которыми в группе лиц по предварительному сговору похитили денежные средства, вверенные виновным, путем присвоения и растраты бюджетных денежных средств, выделенных на строительство объектов "3 спортивных залов", "Школы на 300 мест в селе Дамба", "Семейно-врачебной амбулаторий на 25 посещений в смену в мкр. Кокарна", "Семейно-врачебной амбулаторий на 25 посещений в смену в мкр. Черное Депо", путем составления и подписания актов выполненных работ, не соответствующих действительности, инженеры по технадзору М., О., директор ТОО - К., пособничали им в хищении, тем самым похитили бюджетные средства на сумму более 470 млн тенге, тем самым причинили ущерб государству в особо крупном размере", - говорится в обвинении.
Однако суд установил, что 4 объекта, на строительство которых выделены бюджетные средства, на момент возбуждения уголовного дела не были завершены, все договоры по проведению государственных закупок, строительства, сделки с подрядной организацией не были признаны судом недействительными, мнимыми или притворными, преступный сговор между подсудимыми не был установлен.
Также суд установил множество объективных причин, препятствовавших завершению строительства в срок, таких как: несвоевременное выделение денежных средств на строительство заказчиком, что повлекло составления дополнительных договоров, пандемия, отсутствие рабочей силы, удорожание строительных материалов и т.д.
Кроме этого, стороной обвинения не были предоставлены суду доказательства того, каким образом некоторым подсудимым были вверены бюджетные денежные средства, в хищении которых они обвиняются", - говорится в решении суда.
Прокурор просил назначить наказание подсудимым от 7 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок 10 лет, а в отношении трех из них - пожизненно.
Сами подсудимые и их защитники просили оправдать их в связи отсутствием состава преступления.
По решению суда подсудимые признаны невиновными по всем эпизодам в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения.
Суд также признал право подсудимых на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовное производство, за незаконное уголовное преследование.
Гражданский иск оставлен без рассмотрения.
Вынесен ряд частных постановлений в адрес прокурора Атырауской области.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в Алматы суд вынес приговор по делу о крупном хищении военной формы со складов.
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