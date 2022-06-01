По предварительной версии, семеро жителей Павлодарской области скончались от суррогатного алкоголя

ПАВЛОДАР. 31 МАЯ - По предварительным данным полиции, причиной смертельного отравления семерых жителей Павлодарской области стал суррогатный алкоголь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Начато досудебное расследование, статья 306, она подразумевает "выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Тела троих погибших обнаружили дома, еще четверо позже скончались в реанимации. Самому старшему из них 57, младшему 32 года. Среди умерших - отец с сыном. Смертельной жидкостью угостил всех односельчанин, сам он ничего не пил, сообщает телеканал КТК.

Следователям предстоит выяснить, где сельчанин взял суррогатный алкоголь.

Известно, что после выпитого у мужчин стали отказывать внутренние органы и центральная нервная система, что и привело к летальному исходу. Тела и остатки жидкости отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

"Было выпито наподобие спиртосодержащего вещества, изначально с предварительным диагнозом шло отравление суррогатами алкоголя", - сказал глава областного управздрава Айдар Сейтказинов.



