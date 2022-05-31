Полиция начала расследование смертельного отравления семерых жителей Павлодарской области

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Полиция установила, что 26 мая жители села Иртышск употребили неизвестную жидкость, в результате чего скончались 7 человек.
Назначены судебно-медицинские экспертизы. Установлено, что жидкость неизвестного происхождения хранилась у жителя Иртышского района в емкости, которая изъята полицией. По остаткам жидкости также назначена экспертиза", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Начато досудебное расследование по статье УК РК "Выпуск или продажа товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".
Напомним, 27 мая в 22.17 в селе Иртышск в доме обнаружены тела хозяина 1955 года рождения и его 32-летнего сына. 28 мая в 07.15 в районной больнице скончался сельчанин 1975 года рождения, в 18.00 здесь скончался еще один мужчина 1969 года рождения. В этот же день в 07.24 в доме найдено тело пенсионера 1957 года рождения. 29 мая стало известно о кончине пациентов 1980 и 1974 годов рождения. Полицией установлено, что все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения.