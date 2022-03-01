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Под Алматы обнаружили схрон с похищенным в январе оружием

28.02.2022, 19:37 14286
Под Алматы обнаружили схрон с похищенным в январе оружием
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 28 ФЕВРАЛЯ - Схрон с оружием был обнаружен на территории Карасайского района Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Задержаны трое мужчин, 1993, 1994, 1996 годов рождения, причастные к ограблению оружейного магазина "Камерад" в ночь на 5 января этого года, сообщает Polisia.kz
 

На пустыре у дома подозреваемые "до хороших времен" закопали три нарезных, три гладкоствольных ружья, винтовку, патроны, чемодан с охотничьим набором и рюкзаки. Весь этот арсенал был зарыт в песке во дворе дома одного из задержанных. Подозреваемые дали признательные показания, и рассказали, как совершали преступление. Следователи устанавливают причастность группы к аналогичным преступлениям. Уголовное дело расследуется по статье 291, часть 3, УК РК. Подозреваемые взяты под стражу", - рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.

 

новости по теме

В Акмолинской области наркополицейские изъяли у задержанного более 23 тысяч рецептурных препаратов

28.02.2022, 20:25 12901
В Акмолинской области наркополицейские изъяли у задержанного более 23 тысяч рецептурных препаратов
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Органы внутренних дел провели специальное оперативно-профилактическое мероприятие "Дәрмек", направленное на выявление нарушений в легальном обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе операции проверено 320 хозяйствующих субъектов, в том числе 38 промышленных предприятий, 68 медицинских организаций и 201 аптека. Зарегистрировано 25 преступлений в сфере легального оборота с нарушением правил обращения с наркотическими, психотропными веществами и незаконным оборотом ядовитых веществ. Изъято более 830 тонн прекурсоров, которые могут использоваться в производстве наркотиков и 3 килограмма ртути, сообщает Polisia.kz.
 
Данная операция также направлена на выявление нарушений правил фармацевтической деятельности, в том числе безрецептурного отпуска лекарственных препаратов в аптеках, так как аптечная наркомания является "точкой входа" в наркоманию. 
 
В целях профилактики аптечной наркомании выявлено 175 административных нарушений в сфере легального оборота наркотиков: 101 факт нарушения правил фармацевтической деятельности, 40 - норм технической укрепленности объектов с оборотом наркотиков, 16 - незаконной фармацевтической деятельности и 18 нарушений норм лицензирования.
 
К примеру, наркополицейскими Акмолинской области в Макинске задержан житель города, у которого по месту жительства изъято более 23 тысяч лекарственных препаратов, подлежащих рецептурному отпуску (трамадол - 23 190, тропикамид - 79, лирика - 56). 
 
В настоящее время в сенате находится на обсуждении законопроект по внесению поправок в ряд законодательных актов по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков, предусматривающих усиление ответственности за оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ (трамадол, оксид азота и другие аптечные препараты). В этой связи оперативно-профилактическое мероприятие "Дәрмек" будет проводиться на ежеквартальной основе.
 

Крупную нарколабораторию ликвидировали в Алматы

28.02.2022, 16:21 18486
Крупную нарколабораторию ликвидировали в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 28 ФЕВРАЛЯ - Крупную нарколабораторию ликвидировали полицейские в микрорайоне Калкаман города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Polisia.kz, цех по производству синтетических наркотиков функционировал в подвале частного дома. Дом был сдан в аренду 23-летнему гражданину О. в октябре прошлого года. Молодой человек с неоконченным медицинским образованием наладил производство наркотиков.
 

В ходе обыска сотрудниками полиции изъяты вещества в виде порошка и комочков, пластмассовые емкости с химическими веществами, колбы с жидкостями, электронные весы и другая атрибутика, использованная злоумышленниками при производстве синтетического психотропного вещества мефедрон", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

 
По его словам, в общей сложности в нарколаборатории изъято несколько килограммов различных веществ. 
 

Они разных цветов: белые, черные, зеленые, коричневые. Один пакет коричневого "зелья" весит около 160 граммов, белого - 500. Это готовая продукция, и ее должны были расфасовать по дозам. Все, что было найдено в подвале в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде, направлено на судебно-химическую экспертизу. Начато досудебное расследование", - сказал Ерлан Алмагамбетов.



 

В Костанайской области владелец массажного салона вовлекал в занятия проституцией несовершеннолетних

28.02.2022, 12:45 22931
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - В Костанайской области 43-летний владелец массажного салона вовлекал в занятия проституцией несовершеннолетних. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел Республики Казахстан Шугыла Турлыбек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В Костанайской области установлен 43-летний владелец массажного салона, который путем обмана завербовал с декабря 2021 года по февраль текущего года вовлекал в занятия проституцией несовершеннолетних. Начато досудебное расследование", - сказала на онлайн-брифинге Шугыла Турлыбек. 

 
Кроме того, она сообщила, что жительница Павлодарской области с начала февраля сдавала в аренду свою квартиру для организации притона, для занятия проституцией. 
 

По данному факту возбуждено уголовное дело по организации притона, составлен административный протокол за предоставление помещения заведомо для занятия проституцией и сводничество", - проинформировала представитель МВД.

 
Она также сообщила, что жительница Кызылординской области обманным путем в течение недели вовлекала в занятия проституцией учащуюся второго курса колледжа.
 

Объявления об оказании интимных услуг она размещала в интернете. Половину суммы полученного дохода присваивала себе", - сказала Шугыла Турлыбек. 

 
Спикер также проинформировала, что на железнодорожном вокзале города Нур-Султана задержан уголовный преступник, находившийся в межгосударственном розыске за торговлю людьми в Узбекистане.
 

В Актюбинской области в ходе оперативно-профилактических мероприятий задержан 47-летний глава крестьянского хозяйства, который в период с июля 2019 года по январь 2022 года путем систематического физического насилия и угрозы его применения подвергал эксплуатации 48-летнего жителя области. Последнего принуждали пасти скот и работать в домашнем хозяйстве. Проводится досудебная проверка", - сообщила Турлыбек.

 
Кроме того, по данным департамента полиции Туркестанской области, в одном из домов города Арыси по подозрению в предоставлении интимных услуг задержаны сутенер и девушка легкого поведения. 
 

В настоящее время по факту сводничества проводится досудебное расследование. Изъяты вещественные доказательства. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - отметили в ведомстве.

 
Еще два аналогичных преступления выявлены в Сарыагашском районе. Задержаны два администора гостиниц и три девушки легкого поведения. По всем выявленным фактам также ведется следствие.
 
Ранее сообщалось, житель Балхаша принуждал несовершеннолетнюю заниматься проституцией. 
 

Пьяный авиадебошир ударил полицейского в аэропорту Атырау

28.02.2022, 11:53 23651
Пьяный авиадебошир ударил полицейского в аэропорту Атырау
Фото: polisia.kz
АТЫРАУ. 28 ФЕВРАЛЯ - В аэропорту Атырау задержан 25-летний авиадебошир за применение насилия в отношении полицейского, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам начальника департамента полиции на транспорте Онала Бакиева, линейным отделом полиции на станции Атырау начато досудебное расследование по факту применения насилия в отношении представителя власти 25-летним жителем города Кокшетау, который будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на борту рейса сообщением Атырау - Нур-Султан, вел себя неадекватно и приставал к другим пассажирам.
 

Правонарушитель отказался от выполнения законных требований представителя власти и оказал неповиновение, в результате чего порвал форменное обмундирование сотрудника полиции и нанес ему телесные повреждения", - отметил он.

 
Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти".
 

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование", - добавил Бакиев.

 

Два человека госпитализированы в результате перестрелки в одном из кафе Тараза

26.02.2022, 10:17 56651
Два человека госпитализированы в результате перестрелки в одном из кафе Тараза
Фото: пресс-служба ДП Жамбыской области
ТАРАЗ. 26 ФЕВРАЛЯ -25 февраля около 22.30 на пульт 102 поступило сообщение о том, что в кафе Discovery, расположенном по проспекту Абая в Таразе, между неустановленными лицами произошла перестрелка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На место происшествия оперативно был направлен дежурный наряд полиции и патрульные полицейские, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области. 
 
В ходе перестрелки два человека получили ранения. Они госпитализированы.
 
Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. 

 

В Антикорре подтвердили информацию о задержании акима Кентау

25.02.2022, 19:37 74351
В Антикорре подтвердили информацию о задержании акима Кентау
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 25 ФЕВРАЛЯ - Антикоррупционной службой по Алматы начато досудебное расследование в отношении акима Кентау Даурена Махажанова по факту получения взятки в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 

Антикоррупционной службой изобличен аким Кентау Туркестанской области М. Д., который 23 февраля 2022 года через своих доверенных лиц получил взятку в сумме 98 500 долларов (эквивалентно 42 млн 500 тыс. тенге) от директора товарищества, занимающегося в рамках государственно-частного партнерства ремонтом автомобильных дорог в указанном городе", - говорится в сообщении ведомства. 

 
В настоящее время подозреваемый с санкции суда заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается.
 
Ранее о задержании акима Кентау сообщали СМИ.
 

Антикор задержал акима Кентау - СМИ

25.02.2022, 16:19 76641
Антикор задержал акима Кентау - СМИ
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 25 ФЕВРАЛЯ - Агентством по противодействию коррупции задержан аким Кентау Даурен Махажанов, его водворили в изолятор временного содержания (ИВС) Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

24 февраля аким Кентау Даурен Махажанов был задержан и помещен в ИВС Алматы. Задержание производил финпол. Его подозревают в получении взятки", - сообщает KazTag со ссылкой на источник в антикоррупционном ведомстве. 

 
В настоящее время агентство направило официальный запрос в Антикор. 
 
Махажанов занимает пост акима города Кентау Туркестанской области с апреля 2019 года. 
 
В свою очередь телеканал Otyrar сообщает, что информация о задержании Махажанова распространяется в соцсетях. 
 

Корреспонденты телеканала "Отырар" обратились в пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК. Эту информацию там не подтвердили, но и не опровергли", - сообщает телеканал.

 
В агентстве корреспондентам пояснили, что официальная информация будет размещена на странице в Telegram-канале. 
 

В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды "Свой дом"

25.02.2022, 14:26 71581
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды "Свой дом"
Фото: Depositphotos.com
ШЫМКЕНТ. 25 ФЕВРАЛЯ - Департамент агентства по финансовому мониторингу Шымкента расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Свой дом", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Установлена подозреваемая, которая заключала с жителями южных регионов страны договоры инвестиционной программы "Свой дом", при условиях получения до 40% прибыли в течение 7 суток от внесенной суммы", - сообщили в АФМ. 

 
В агентстве напомнили, что за создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность, с наказанием в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
 
Агентство призывает граждан быть бдительными и воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок.
 

Если вы стали жертвой финансовой пирамиды "Свой дом", просим обратиться в ДЭР Шымкента или по телефонам 8(7252) 77-14-48, 8-700-690-52-39", - сообщает АФМ. 

 

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