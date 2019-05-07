Подозреваемого в убийстве иностранца задержали в Талдыкоргане

Талдыкорган. 21 декабря. Kazakhstan Today - В Алматинской области полицейские раскрыли убийство мужчины, тело которого с признаками насильственной смерти обнаружили в подвале одного из многоэтажных домов Талдыкоргана, передает Kazakhstan Today.





При выяснении личности погибшего стражи порядка установили, что он является 56-летним уроженцем Талдыкоргана, получившим несколько лет назад гражданство одной из сопредельных республик.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Талдыкорганской полиции задержан 48-летний местный житель, обоснованно подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Как выяснилось, убийство произошло в ходе ссоры между мужчинами, возникшей при распитии алкоголя. Досудебное расследование по факту продолжается согласно статье УК РК "Убийство", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.





В областной полиции дополнили, что задержанный мужчина помещен под стражу в городскую полицию.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства