Подозреваемых в вымогательстве денег у медработников задержали в Туркестанской области

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Ранее к нам в управление криминальной полиции ДП с заявлением обратился работник одного из медучреждений о том, что неизвестные лица путем угрозы распространения и публикации порочащих сведений и организации внеплановых проверок контролирующими органами вымогали у него около 32 миллиона тенге", - сообщил начальника департамента полиции Туркестанской области Курманбек Сахов.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье УК РК "Вымогательство в особо крупном размере".
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из кафе города Жетысая при вымогательстве денежных средств в крупном размере задержали подозреваемого - местного жителя, информирует Polisia.kz.
В качестве вещественного доказательства у задержанного изъяли 32 миллиона тенге.
В результате дальнейших следственных действий возле одного из заведений города Шымкента (…) задержан второй подозреваемый, житель Мактааральского района. В настоящее время в отношении задержанных лиц проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия. Подозреваемые водворены в ИВС", - резюмировал спикер.
В Алматы провели спецоперацию по задержанию местного жителя, который вымогал у предпринимателя $260 тысяч.