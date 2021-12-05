Подозреваемый в зверском убийстве Аяжан Едиловой не признает своей вины в изнасиловании

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УРАЛЬСК. 4 ДЕКАБРЯ - В ЗКО две сотрудницы "Казпочты" похитили пенсии граждан и деньги предпринимателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

АО "Казпочта" проводит расследование из-за пропажи денег клиентов со счетов. Сумма хищения составила 40 миллионов тенге, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Как сообщили в департаменте экономических расследований по ЗКО, две сотрудницы одного из отделений "Казпочты" присвоили часть выручки, которую сдавал представитель ТОО для дальнейшего зачисления на счёт предприятия. Сумма причинённого ущерба составила более 33 миллионов тенге.

Кроме этого, женщины обманным путём, злоупотребляя доверием, завладели деньгами пенсионеров в сумме более семи миллионов тенге.

В отношении женщин начато досудебное расследование по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Подозреваемыми являются две жительницы ЗКО, они задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - сообщили в ДЭР по ЗКО.

Иные подробности в интересах следствия не разгласили.



