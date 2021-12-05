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Подозреваемый в зверском убийстве Аяжан Едиловой не признает своей вины в изнасиловании

04.12.2021, 11:28 54919
Подозреваемый в зверском убийстве Аяжан Едиловой не признает своей вины в изнасиловании
АЛМАТЫ. 4 ДЕКАБРЯ - Подозреваемый в убийстве девятнадцатилетней Аяжан Едиловой не признает своей вины в изнасиловании. Об этом сообщила сторона потерпевших, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Алматы вчера состоялось второе слушание по резонансному делу. Процесс проходит в закрытом режиме. Были допрошены пять свидетелей. Некоторые из них указывают, что задержанный все же надругался над студенткой. Это подтверждают и заключения экспертов. Представитель стороны убитой сейчас пытается этот факт доказать. Но обвиняемый сознается лишь в убийстве, сообщает телеканал "Астана". 
 

Признает свою вину по статье "Убийство". По статье "Изнасилование" не признает. Мы, как сторона потерпевших, работаем над тем, чтобы доказать его вину по статье "Изнасилование". А именно на основании его показаний, показаний свидетелей, переписок, аудио и других сообщений. Помимо добавляем еще заключения экспертов", - сказал представитель потерпевшей стороны Кадыржан Галымжанулы. 

 
Напомню, студентка Аяжан Едилова пропала в марте этого года. Убийца зверски расчленил девушку и сварил ее голову. Останки позже обнаружили в разных частях Алматы.
 

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В Атырау за уничтожение сайгаков осудили шестерых браконьеров, ущерб составил более 1,5 млрд тенге

04.12.2021, 17:38 28054
В Атырау за уничтожение сайгаков осудили шестерых браконьеров, ущерб составил более 1,5 млрд тенге
Фото: pixelrz.com
АТЫРАУ. 4 ДЕКАБРЯ - В Атырау за уничтожение сайгаков осудили шестерых браконьеров, ущерб составил более 1,5 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В регионе с 1 по 31 декабря стартовала широкомасштабная природоохранная акция "Сайгак". Подробно о проведении акции рассказали директор филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" по Западному региону Арман Кожахметов, инспектор полиции Нурлыбек Утениязов, сообщает atpress.kz.
 

С начала года было зафиксировано 8 фактов охоты браконьеров на сайгаков, изъято 7 туш сайгаков и 750 рогов. Таким образом, 6 браконьеров привлечены к уголовной ответственности, общий ущерб составил 1 млрд 656 тысяч 685 тенге", - рассказали спикеры.

 
За незаконную охоту на сайгаков, а также за незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, перевозку их частей и дериватов предусматривается уголовная ответственность от 3 до 12 лет лишения свободы, с конфискацией имущества. Ущерб за сайгака-рогача составляет 500 МРП, за самку и сеголетку сайгака ущерб составляет 350 МРП.

 

В ЗКО сотрудницы "Казпочты" похитили пенсии граждан и деньги предпринимателей

04.12.2021, 14:07 45577
В ЗКО сотрудницы "Казпочты" похитили пенсии граждан и деньги предпринимателей
Фото: politic.kz
УРАЛЬСК. 4 ДЕКАБРЯ - В ЗКО две сотрудницы "Казпочты" похитили пенсии граждан и деньги предпринимателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
АО "Казпочта" проводит расследование из-за пропажи денег клиентов со счетов. Сумма хищения составила 40 миллионов тенге, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Как сообщили в департаменте экономических расследований по ЗКО, две сотрудницы одного из отделений "Казпочты" присвоили часть выручки, которую сдавал представитель ТОО для дальнейшего зачисления на счёт предприятия. Сумма причинённого ущерба составила более 33 миллионов тенге.
 
Кроме этого, женщины обманным путём, злоупотребляя доверием, завладели деньгами пенсионеров в сумме более семи миллионов тенге.
 

В отношении женщин начато досудебное расследование по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Подозреваемыми являются две жительницы ЗКО, они задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - сообщили в ДЭР по ЗКО.

 
Иные подробности в интересах следствия не разгласили.

 

Житель Туркестанской области незаконно получил 4,7 млн тенге госсубсидии

03.12.2021, 19:50 99631
Житель Туркестанской области незаконно получил 4,7 млн тенге госсубсидии
ТУРКЕСТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Житель Туркестанской области осужден за незаконное получение государственных субсидий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Злоумышленники путем обмана, предоставления фиктивных документов присваивают средства, выделенные государством для развития социальной сферы, сельхоз- и других сфер, сообщает пресс-служба АФМ РК. 
 
Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области завершили досудебное расследование в отношении руководителя ТОО "Ойсыл-Кара", совершившего мошеннические действия. 
 
Гражданин Н. Кенегесов в период с 2018 по 2020 годы предоставил фиктивные сведения и документы в управление сельского хозяйства акимата Туркестанской области о посеве сельхозкультур.
 
Тем самым, незаконно получил субсидии на приобретение удобрений на сумму 4,7 миллиона тенге.
 
Н.Кенегесов осужден к 3 годам.
 
 

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