Подозреваемый в зверском убийстве Аяжан Едиловой не признает своей вины в изнасиловании

АЛМАТЫ. 4 ДЕКАБРЯ - Подозреваемый в убийстве девятнадцатилетней Аяжан Едиловой не признает своей вины в изнасиловании. Об этом сообщила сторона потерпевших, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Алматы вчера состоялось второе слушание по резонансному делу. Процесс проходит в закрытом режиме. Были допрошены пять свидетелей. Некоторые из них указывают, что задержанный все же надругался над студенткой. Это подтверждают и заключения экспертов. Представитель стороны убитой сейчас пытается этот факт доказать. Но обвиняемый сознается лишь в убийстве, сообщает телеканал "Астана".
Признает свою вину по статье "Убийство". По статье "Изнасилование" не признает. Мы, как сторона потерпевших, работаем над тем, чтобы доказать его вину по статье "Изнасилование". А именно на основании его показаний, показаний свидетелей, переписок, аудио и других сообщений. Помимо добавляем еще заключения экспертов", - сказал представитель потерпевшей стороны Кадыржан Галымжанулы.
Напомню, студентка Аяжан Едилова пропала в марте этого года. Убийца зверски расчленил девушку и сварил ее голову. Останки позже обнаружили в разных частях Алматы.