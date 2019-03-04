Полицейские Алматинской области в 2018 году разыскали около 70 подозреваемых в тяжких преступлениях

Талдыкорган. 18 января. Kazakhstan Today - Полицейские Алматинской области в прошлом году задержали около 70 преступников, разыскиваемых за тяжкие преступления, передает Kazakhstan Today.





Как заявили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, ведомство значительно улучшило розыскную работу, что подтверждают показатели 2018 года.





Усилиями полиции региона установлено и задержано 383 разыскиваемых уголовных преступников, 67 из которых разыскивались по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Из общего числа 12 разыскиваемых лиц задержаны в странах ближнего и дальнего зарубежья, уточнили в пресс-службе.





"В июле при содействии полиции Испании задержан скрывавшийся на Канарских островах гражданин Ким Дже Хо, разыскиваемый управлением полиции города Талдыкорган по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество). В ноябре был задержан и водворен в ИВС города Бишкека Кыргызской Республики некий Турсунов, разыскиваемый полицией Енбекшиказахского района по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, имевшего место в феврале 2011 года" - отметил на итоговом совещании начальник областного департамента полиции генерал-майор полиции Мурат Урумханов.





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