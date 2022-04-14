Полицейские выявили более 100 схронов и тайников с оружием

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НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Министерством внутренних дел в ходе проведенных специальных операций и оперативно-розыскных мероприятий на территории Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областей задержано и привлекается к уголовной ответственности более 1000 лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В том числе к ответственности привлекаются сторонники деструктивных течений, лидеры и участники организованных преступных групп, причастные к тяжким и особо тяжким преступлениям, а также к незаконному обороту огнестрельного оружия и организации массовых беспорядков 4 - 7 января, сообщает Polisia.kz

По результатам оперативных мероприятий обнаружено 103 схрона оружия и боеприпасов. В ходе проведенных обысков изъято 1363 единицы огнестрельного оружия, в том числе: 137 автоматов, один ручной пулемет Калашникова, 420 пистолетов, 150 нарезных карабинов, 455 гладкоствольных ружей, 12 ружей нелетального действия "Форт-500", 188 единиц иного вида оружия, а также 279 гранат и 35 470 боеприпасов различного калибра.

Кроме того, осуществляется комплекс мероприятий по установлению мародеров, занимавшихся хищениями в период массовых беспорядков. В результате принятых мер установлено 768 подозреваемых.

У задержанных изъяты денежные средства в размере 16 миллионов тенге и 5819 единиц похищенного имущества. Среди изъятого: 12 автомашин, 796 сотовых телефонов, 665 единиц бытовой техники, 376 ювелирных изделий, 943 единицы одежды, 615 единиц косметических средств и более 2,5 тысячи единиц различных товарно-материальных ценностей.

Дальнейшие поисковые и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.