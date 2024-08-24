23.08.2024, 14:18 19511
Повредившего более тридцати деревьев вандала арестовали в Алматы
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы злоумышленника, повредившего 36 молодых саженцев вдоль реки Большая Алматинка, задержала полиция.
Вопиющий факт имел место вдоль реки Большая Алматинка, между проспектами Толе би и Райымбека. С заявлением по факту повреждения саженцев, входящих в лесной фонд и запрещенных к порубке, обратился представитель обслуживающей компании, сообщает Polisia.kz.
В настоящее время по факту повреждения деревьев расследуется уголовное дело. По данным заявителя, на момент обследования установлен факт повреждения и гибели 36 саженцев, а именно: катальпы - 15, акации - 7, вяз - 14. По подозрению в совершении данного преступления задержан 27-летний мужчина, который сообщил, что сломал деревья из хулиганских побуждений. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Дело будет направлено в суд", - рассказал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.
Напомним, 36 сломанных саженцев обнаружили на аллее возле озера Сайран.
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23.08.2024, 17:39 13786
Избивший водителя скорой в Караганде получил два года лишения свободы
Фото: Depositphotos
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Караганда. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Избивший водителя скорой помощи в Караганде получил два года лишения свободы, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Приговором суда Д. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 5 части 2 статьи 107 УК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), и с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, общественной опасности совершенного преступления суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком два года. Исковые требования удовлетворены частично, взыскана сумма компенсации морального вреда в размере 2 млн тенге, материальный ущерб, связанный с лечением потерпевшего, в размере 12 160 тенге, а также расходы по оплате услуг представителя в размере 700 тысяч тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу.
Вина Д. доказана заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы, показаниями потерпевшего, свидетелей и видеозаписью происшествия", - добавили в суде.
Напомним, в январе стало известно, что в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. Подозреваемого задержали. Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений.
Позже в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.
23.08.2024, 09:39 27596
КНБ РК совместно с российскими партнерами ликвидировали канал контрабанды афганских наркотиков
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Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с российскими партнерами ликвидирован канал контрабанды афганских наркотиков по так называемому Северному маршруту.
По итогам операции в августе текущего года в одном из приграничных районов России при проведении наркосделки задержаны двое участников международной наркогруппы. В ходе обыска у них изъято около 50 кг гашиша, стоимость которого на черном рынке могла составить порядка 500 тысяч долларов США", - проинформировали в КНБ.
По данному факту проводится расследование. Совместные с компетентными органами зарубежных стран мероприятия по противодействию международному наркотрафику продолжаются.
22.08.2024, 17:59 48651
Пьяная акмолинка напала с ножом на сожителя: женщину задержали
Начато досудебное расследование
Фото: polisia.kz
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Кокшетау. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области полиция задержала местную жительницу, которая в состоянии алкогольного опьянения напала с ножом на сожителя, сообщает Polisia.kz.
Полицейские задержали сожительницу потерпевшего. Выяснилось, что женщина нанесла мужчине ножевое ранение во время совместного распития спиртных напитков и возникшего в ходе него конфликта", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что оба гражданских супруга состоят на учете в наркодиспансере как лица, злоупотребляющие спиртными напитками.
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что поножовщина среди подростков произошла в Сатпаеве.
22.08.2024, 16:03 50761
Глава газоперерабатывающего завода в Мангистау подозревается в хищении на 65 млн тенге
Подозреваемый проводил продажу имущества предприятия без аукциона
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Актау. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении директора ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод", сообщили в пресс-службе Антикора.
Глава завода подозревается в хищении имущества предприятия в особо крупном размере путем его незаконной продажи без проведения аукциона. Сумма ущерба составляет более 65 млн тенге.
С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается", - сказано в сообщении ведомства.
Напомним, центр трудовой мобильности Туркестана выплатил "мертвым душам" 130 млн тенге.
22.08.2024, 11:55 57126
В двух областях РК выявили факты массового хищения дизтоплива в локомотивных депо
КТЖ ведет системную работу по недопущению подобных фактов
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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской и Восточно-Казахстанской областях выявили факты массового хищения дизельного топлива в локомотивных депо, сообщает пресс-служба "Қазақстан темір жолы".
В 2022 году выездная финансовая комиссия компании выявила факты массового хищения дизтоплива в локомотивных депо Семея, Аягоза и Оскемена. Материалы были переданы в правоохранительные органы Абайской и Восточно-Казахстанской областей. Со стороны КТЖ было оказано полное содействие в проведении следствия", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что обвинительный приговор по руководству депо Семея и Аягоза вступил в силу в 2024 году.
КТЖ ведет системную работу по недопущению таких фактов. В компании действует политика нулевой терпимости к любым нарушениям", - добавили в компании.
Ранее были задержаны члены преступной группы, неоднократно совершавшей кражу ферросплава с грузовых поездов на участке между станциями Семей и Аягоз.
22.08.2024, 11:16 59216
Ущерб на 370 млн тенге: похитителей ферросплавов осудили в ВКО
Фото: ДП на транспорте
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Семей. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент полиции на транспорте при координации Главной транспортной прокуратуры задержал членов преступной группы, неоднократно совершавшей кражу ферросплава с грузовых поездов на участке между станциями Семей и Аягоз.
Данный груз принадлежал Аксускому заводу ферросплавов, который входит в состав АО "ТНК "Казхром". Груз направлялся транзитом через Китай в Японию и Индию. Сумма ущерба причиненного компании составила свыше 370 млн тенге", - рассказал начальник ДП на транспорте Бакытжан Малыбаев.
Решением Жарминского районного суда области Абай подсудимые признаны виновными и приговорены к 5 и 6 годам лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее транспортная прокуратура Акмолинской области завершила расследование по делу транснациональной группы "черных" старателей, незаконно добывавших золото.
21.08.2024, 21:43 84241
Убийство фитнес-тренера в алматинском хостеле: суд вынес приговор
Фото: polisia.kz
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Алматы. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 21 августа, закончился судебный процесс по делу об убийстве фитнес-тренера Дамира Туребаева, сообщает пресс-служба суда.
По информации суда, подсудимые А. и И. в 2023 году жили в хостеле. В этом же хостеле проживал потерпевший, с которым подсудимые находились в соседских отношениях. В июле 2023 года Т., будучи в агрессивном состоянии, вызванном алкогольным опьянением, разгуливал по хостелу с топором в руках. Он стал провоцировать ссору с А. Высказывая угрозы о физической расправе Т. замахнулся топором в сторону А. Однако ему удалось увернуться и забежать к себе в комнату и закрыться. Потерпевший спустился во двор дома и стал звать А. вниз для дальнейшего выяснения отношений. Не дождавшись, он поднялся обратно. По пути ему встретился второй сосед - И., он попытался успокоить соседа, но тот замахнулся на него топором. И., забежал в комнату к А., и они закрылись изнутри.
Т. стал наносить удары топором по двери. А. вооружился гладкоствольным огнестрельным оружием, заряженным дробью. Как только Т. зашел в комнату и попытался нанести подсудимым удары топором, А. превышая пределы необходимой обороны, произвел выстрел в потерпевшего. От полученного ранения Т. скончался на месте происшествия", - сообщили в суде.
Суд переквалифицировал действия А. с убийства на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Приговором суда А. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Присоединена не отбытая часть наказания по приговору уральского городского суда от 28 марта 2017 года в виде 3 лет лишения свободы и окончательно к отбытию назначено 5 лет лишения свободы.
И. признан невиновным в недонесении о преступлении и оправдан за отсутствием события уголовного правонарушения. Он освобожден из-под стражи из зала суда.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, убийство 28-летнего фитнес-тренера популярного клуба произошло 17 июля 2023 года в Алматы.
21.08.2024, 21:30 74186
В Астане директора представительства ТОО осудили за растрату более 270 млн тенге
Он получил 8 лет и 5 месяцев лишения свободы
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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении Ж., обвиняемого в растрате чужого имущества, а также в халатности, сообщает пресс-служба суда.
Ж., будучи директором представительства ТОО А., принадлежащего структурному подразделению АО, самостоятельно заключал публичные договоры на хранение зерна между хлебоприемным предприятием и владельцем зерна, а также знал о действующих на тот период договорах.
В августе 2021 году он, являясь директором "база №.", без фактического ввоза зерна внес заведомо ложные сведения в товарно-транспортные накладные о взвешивании и приемке зерна на хранение, указав, что в "база №." поступило 891 415 кг пшеницы на сумму 101,7 млн тенге от трех ТОО и КХ.
Также Ж. требовал от директоров ТОО реализовать фиктивно указанный объем зерна, в результате чего получил наличными 95 млн тенге от директоров трех ТОО и КХ.
Кроме того, в период с октября 2021 по январь 2023 года Ж., занимая должность директора "базы №.", аналогичным образом фиктивно принял на хранение 474 468 кг зерна на сумму 58,5 млн тенге от ТОО "С.", за что получил наличными 35 млн тенге.
Далее, в период с сентября по декабрь 2022 года, в "базе №." не имелось условий надлежащего хранения зерна в связи с полным заполнением элеватора. Несмотря на это, по указанию подсудимого непрерывно производилась приемка зерна, в результате чего 996 750 кг пшеницы на сумму 118,7 млн тенге пришло в негодность.
Общая сумма ущерба, причиненного структурному подразделению АО, составила 2 362 633 кг на сумму 278,9 млн тенге.
Приговором суда Ж. признан виновным и окончательно осужден к 8 годам 5 месяцам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигосударственного сектора, с конфискацией имущества.
Приговор не вступил в законную силу.
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