Кокшетау. 12 января. Kazakhstan Today - В Акмолинской области за незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере полицейскими задержан житель поселка Аршалы, сообщает пресс-служба областного департамента внутренних дел.

У сельчанина изъято 8 граммов героина и более полукилограмма марихуаны, передает Kazakhstan Today.

Спецоперация по задержанию нарушителя была проведена сотрудниками полиции 10 января в поселке Аршалы. По информации оперативников, 60-летний мужчина хранил в своем доме наркотические средства, что было подтверждено в ходе проведенного обыска.

"Мужчина выдал сотрудникам полиции два полиэтиленовых свертка с веществом бежевого цвета порошкообразной консистенции и пять полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Согласно заключению эксперта, изъятые вещества являются наркотическими средствами. Общий вес героина составил 7,8913 грамма, марихуаны - 547,767 грамма", - рассказали в ДВД.

По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами, прекурсорами без цели сбыта), задержанный водворен в изолятор временного содержания. Согласно санкции данной статьи, за хранение наркотических средств в особо крупном размере сельчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В настоящее время полицейские устанавливают с какой целью мужчина хранил наркотические вещества у себя дома, поскольку подозреваемый на учете в органах внутренних дел не состоит и наркотики не употребляет. Ведется следствие.

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