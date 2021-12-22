Сексуальное рабство в Бахрейне: в Шымкенте вынесли приговор по громкому делу

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ШЫМКЕНТ. 21 ДЕКАБРЯ -21 декабря Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Шымкента закончено разбирательство по делу в отношении руководителей и участников транснациональной организованной преступной группы, а также их сообщников, которые на территории Казахстана с 2016 по 2020 год занимались отправкой девушек в Бахрейн, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Указанные лица приговором суда признаны виновными и им назначены различные наказания, сообщает Polisia.kz

Руководитель ТОПГ - Азадова С. осуждена к 14 годам лишения свободы. Другие участники и сообщники преступной группы Ахмедова С., Беркина Э., Ахмедова Ш., Тургунова Ш. осуждены к 12 годам лишения свободы; Косдаулетова Р., Темирова Э. осуждены к 11,3 года лишения свободы; Цесхладзе Р. осужден к 10 годам лишения свободы; Савинский С. и Мададов И. к 6,8 года лишения свободы; Пичугина З. и Азадова Т. к 1,3 года лишения свободы; Гайнуллин Р. к 3 годам лишения свободы (арестован в зале суда).

Отбывание наказание Гайнуллину Р. назначено в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, остальным осужденным в учреждениях уголовно-испытательной системы средней безопасности.

Кроме того, трое подсудимых приговором суда были признаны виновными и с применением части 2 статьи 68 УК освобождены от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.

5 октября в Казахстане начался суд над участниками транснациональной группы, которые вербовали девушек для работы в Бахрейне, где они попадали в сексуальное рабство.