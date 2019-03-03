Сельчанин "заминировал" местный акимат и участковый пункт в Алматинской области

Талдыкорган. 22 января. Kazakhstan Today - Житель села Коктал Алматинской области задержан по подозрению в ложном сообщении о бомбе в местном акимате и участковом пункте, передает Kazakhstan Today.





В приграничном Панфиловском районе 18 января на канал 102 поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании акимата села Коктал и местном участковом пункте, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.





В поселок были подтянуты необходимые силы районной полиции и других правоохранительных органов. Произведена эвакуация жильцов шести частных домов, наиболее приближенных к зданию сельского акимата и опорного пункта полиции. Вызванные на место саперы произвели тщательный осмотр объектов, в которых не обнаружены взрывные устройства", - отметили в полиции.





Подозреваемый был установлен в течение двух дней. Им оказался 37-летний местный житель. Он помещен в ИВС Панфиловской районной полиции.





По данному факту проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 273 УК РК (Заведомо ложное сообщения об акте терроризма).





Между тем в пресс-службе отметили, что с начала года это уже третий подобный факт в регионе, по каждому из которых правоохранителям удалось выявить и установить подозреваемых.





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