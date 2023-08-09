Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили на окраине Караганды  

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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам первого полугодия 2023 года в стране было зарегистрировано 111 уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми. Это почти вдвое больше (на 91,4%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Наиболее распространенные правонарушения в секторе относились к организации или содержанию притонов для занятия проституцией и сводничеству: 67 случаев - сразу в 2,1 раза больше, чем годом ранее, сообщает Ranking.kz.





Часто правоохранительные органы сталкивались также с торговлей несовершеннолетними: 17 случаев против 5 случаев годом ранее.





Помимо этого, за полгода были зарегистрированы и другие правонарушения в секторе: 8 случаев торговли взрослыми людьми, 7 случаев вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией, 7 случаев вовлечения взрослых в занятие проституцией, 5 случаев незаконного лишения свободы с целью эксплуатации.





Эти статистические данные говорят о серьезности проблемы торговли людьми в стране. Подобный рост количества уголовных правонарушений вызывает озабоченность и требует усиления борьбы с этим явлением со стороны правоохранительных органов и общества в целом.





В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми, зарегистрировали в Алматы: 17 случаев против 5 случаев годом ранее.





Далее идут Акмолинская и Кызылординская области: по 8 случаев в каждом из регионов. В пятерку антилидеров по количеству подобных правонарушений также попали Алматинская, Жетысуская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области: по 7 случаев.





Меньше всего правонарушений в секторе зарегистрировали в Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях: по 1 случаю в каждом из регионов.





Сотрудник Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК заявил, что ежегодно органы внутренних дел республики регистрируют более 100 преступлений, связанных с торговлей людьми. Основные каналы вывоза граждан Казахстана - Королевство Бахрейн и Южная Корея.





По итогам первого полугодия 2023 года численность жертв уголовных правонарушений, относящихся к статье "Торговля людьми", увеличилась до 17 человек (годом ранее - 3 человека). Жертвами торговли несовершеннолетними стали 15 человек против 4 человек годом ранее; жертвами вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией стали 8 человек - столько же, сколько и годом ранее. От вовлечения взрослых в занятие проституцией пострадали 4 человека, от организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества - 1 человек против 5 человек годом ранее.





Установленная сумма материального ущерба от торговли людьми составила 500 тысяч тенге, от вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией - 300 тысяч тенге, от торговли несовершеннолетними - 6,6 млн тенге, от вовлечения взрослых в занятие проституцией - 100 тысяч тенге. Примечательно: притом что зафиксированные суммы весьма невелики, в прошлом году ни по одной из перечисленных статьей не было обозначено вообще никакого материального ущерба.





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