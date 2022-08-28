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Смертельное ДТП произошло в Алматы по вине автоугонщика

26.08.2022, 10:11 27896
Смертельное ДТП произошло в Алматы по вине автоугонщика
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 26АВГУСТА - В Алматы ранее судимый 22-летний гражданин со двора одного из домов микрорайона Аксай угнал автомашину Mazda, на которой совершил еще несколько преступлений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов, в жилом массиве Алатауского района злоумышленник в течение ночи из трех автомашин украл аккумуляторы. А в начале шестого утра он совершил аварию со смертельным исходом. 
 

Угонщик, следуя по улице Саина в северном направлении, на пересечении с проспектом Абая допустил столкновение с автомашинами марок Toyota Corolla и Kia Rio. От удара Kia по инерции совершила наезд на препятствие. За рулем этого авто находился 52-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия", - рассказал полицейский.

 
 Угонщик был задержан сотрудниками патрульной полиции. Как выяснилось, хозяин Mazda не знал о похищении его транспорта: он был уверен, что машина стоит во дворе его дома. 
 
По факту ДТП со смертельным исходом начато досудебное расследование. Следствие также будет проведено на предмет незаконного завладения чужим транспортным средством, а также серии краж чужого имущества. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, информирует Polisia.kz.
 

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В Караганде водитель намеренно сбил 30-летнего мужчину и переехал его

27.08.2022, 21:14 2261
В Караганде водитель намеренно сбил 30-летнего мужчину и переехал его
Фото: Кадр с видео
КАРАГАНДА. 27 АВГУСТА - 23-летний водитель легкового автомобиля намеренно сбил 30-летнего мужчину и переехал его, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Инцидент произошел в 21-м микрорайоне в Караганде. Камера видеонаблюдения засняла стоящий около магазина автомобиль. Рядом стояла группа молодых людей. Из магазина вышел владелец машины и сел за руль. От толпы отделился один из парней и попытался приблизиться к машине. Тогда водитель резко дал по газам, сбил мужчину и переехал его, сообщает eKaraganda
 
Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого - 23-летнего жителя города, который дал признательные показания. Он пояснил, что потерпевшего ранее не знал. Впервые увидел его, когда, совершив покупку, вышел из магазина. Незнакомец попросил у подозреваемого закурить. Мужчина показал пустую пачку из-под сигарет и сел за руль авто. В это время супруга водителя, сидевшая на переднем пассажирском месте, сделала замечание потерпевшему. Последний подошел к автомобилю, который тронулся с места и наехал на мужчину.

 
Изучив записи с видеокамеры, полицейские пришли к выводу, что наезд на потерпевшего совершен преднамеренно и носит характер особо опасного уголовного правонарушения.
 
Заведено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Ведется расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
 
Пострадавший получил тяжелейшие травмы, но выжил. Два дня он был в коме, перенес несколько операций на ноги. Впереди еще оперативное вмешательство на позвоночник.
 

Мошенники активно подделывают сервисы бронирования жилья и продажи авиабилетов в Казахстан

27.08.2022, 17:24 5211
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - На фоне роста турпотока в Казахстан мошенники активно подделывают сервисы бронирования жилья и продажи авиабилетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.  

В 2022 году туристический поток в Казахстан начал восстанавливаться после спада из-за пандемии коронавируса. Согласно данным информационной системы eQonaq, с начала года на территории Казахстана побывали 195 тысяч иностранных туристов. Из них 67% - туристы из России, 16% - из Узбекистана, 6% - из Турции, 4% - из КНР и 7% - из других государств", - информирует пресс-служба "Лаборатории Касперского" в Казахстане. 


Подчеркивается, что туристический поток с начала 2022 года растет каждый месяц. В январе в страну въехало около 6 тысяч туристов, а уже в июле этот показатель достиг почти 50 тысяч человек. 

Однако вместе с развитием туризма повышается и активность интернет-мошенников. По данным экспертов "Лаборатории Касперского", злоумышленники под видом сервисов бронирования отелей и продажи авиабилетов создают и распространяют многочисленные фишинговые страницы. 

Отмечается, что поддельные сервисы бронирования могут содержать восторженные описания и рассказы о гостеприимных хозяевах, подталкивая людей забронировать привлекательное жилье, но деньги в реальности получают мошенники. 

Еще одна популярная тактика для обмана путешественников - создание поддельных страниц с лотереями и подарочными картами. На них предлагается пройти небольшой опрос и ввести личные данные в обмен на щедрую скидку на покупку билета. Обычно такие страницы создаются с целью сбора личных данных и информации с банковских карт. В конце опроса часто появляется просьба отправить ссылку на сайт друзьям, якобы чтобы получить приз. В таких случаях злоумышленники используют жертву для дальнейшего распространения скама - вероятность, что человек откроет ссылку, выше, если ее прислал кто-то знакомый. Если же пройти по ссылке, то появляется уведомление, что для получения приза нужно оплатить некую комиссию. Такая комиссия и есть заработок злоумышленников", - сообщили в "Лаборатории Касперского". 


Также мошеннические схемы не обходятся без предложений купить билеты со скидкой на поддельных сайтах, ведь не всегда туристы приезжают с купленным билетом в обе стороны. 

Отмечается, что такие ресурсы обычно трудно отличить от настоящих: на них есть подробности о реальных перелетах, поскольку опытные фишеры используют информацию, полученную через официальные агрегаторы. В случае если пользователи оформляют покупку на такой странице, обещанных билетов они не получают. При этом злоумышленники остаются в двойном выигрыше - в их руках оказываются и деньги, и личная информация, которая впоследствии может быть, например, выставлена на продажу в дарквебе. 

Планирование и организация деталей путешествия требуют повышенного внимания. Люди могут неделями и месяцами искать наилучшее место, а в итоге попасть в ловушку мошенников. Мы напоминаем о необходимости оставаться скептичными к чересчур щедрым предложениям. Как правило, это уловки злоумышленников", - добавил коммерческий директор "Лаборатории Касперского" в Центральной Азии Валерий Зубанов.

 

Находящегося в розыске подозреваемого в убийстве задержали в Шымкенте

27.08.2022, 17:04 5636
Находящегося в розыске подозреваемого в убийстве задержали в Шымкенте
Фото: polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 27 АВГУСТА - Находящегося в розыске подозреваемого в убийстве задержали в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Polisia.kz, 26 июня в Аль-Фарабийское РУП департамента полиции Шымкента поступило сообщение от бригады скорой помощи об обнаружении тела женщины. По прибытии на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что это тело 32-летней гражданки.
 
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 106 УК РК. Подозреваемым признан 38-летний гражданин, в отношении него заочно избрана мера пресечения "содержание под стражей", он был объявлен в розыск. 
 
Сообщается, что 27 августа подозреваемый был задержан и помещен под стражу в изолятор временного содержания. В настоящее время расследование продолжается.
 

В Усть-Каменогорске горожанку осудили за ложный донос об изнасиловании

27.08.2022, 16:22 6161
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 27 АВГУСТА - Жительницу города Усть-Каменогорска осудили за ложный донос об изнасиловании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Горожанка пригласила к себе домой бывшего сожителя. После близости женщина попросила экс-возлюбленного бросить жену и вернуться к ней, но мужчина отказался. Тогда отвергнутая дама отправилась в полицию и написала заявление о том, что бывший сожитель ее изнасиловал", - информирует Noks.kz

 
Сообщается, что суд признал горожанку виновной по части 3 статьи 419 Уголовного кодекса (Заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого, особо тяжкого преступления). Женщине назначили три года лишения свободы условно.
 

В Кокшетау менеджер банка растратил деньги клиентки

26.08.2022, 20:31 16051
КОКШЕТАУ. 26 АВГУСТА - В городское управление полиции с заявлением обратилась 19-летняя местная жительница с заявлением, что с ее банковской карты пропали деньги, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам потерпевшей, она никаких банковских операций не проводила, сообщает Polisia.kz
 
Полицейские установили, что к хищению может быть причастен менеджер одного из местных банков, к которому за день до исчезновения денег обращалась заявительница. 
 
Днем ранее девушка пришла в банк для получения услуги по перевыпуску банковской карты, которую она потеряла. Менеджер незаконно использовал информационную систему банка и привязал карту клиентки к своему мобильному приложению, после чего отдал ей новую карту.
 
В тот же день, выйдя с работы, 26-летний мужчина направился в один из местных магазинов, где приобрел кроссовки за 49 тысяч тенге, расплатившись за них деньгами потерпевшей. 
 
По данному факту полицейские начали досудебное производство по статье 188, часть 2, УК РК "Кража".
 
 

В Кокшетау студент занимался закладкой мефедрона в особо крупном размере

26.08.2022, 19:53 16556
В Кокшетау студент занимался закладкой мефедрона в особо крупном размере
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 26 АВГУСТА - Очередного закладчика задержали акмолинские наркополицейские на улицах Кокшетау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Оперативники с поличным задержали 19-летнего студента одного из местных колледжей, сообщает Polisia.kz
 
На протяжении двух месяцев летних каникул юноша делал закладки мефедрона в разных частях города, а места закладок через фотоотчеты отправлял кураторам. 
 
В ходе следственных действий полицейские изъяли сотовый телефон. В ходе обыска полицейские изъяли 64 пакетика zip lock с содержимым - аналогом психотропного вещества "мефедрон", вес которого согласно проведенной экспертизе составил 22,64 грамма. 
 
По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование по статье 296, часть 4, УК РК. На период следствия фигурант задержан и водворен в ИВС.
 
 

В Кызылординской области задержали подозреваемого в экстремизме

26.08.2022, 17:50 18486
В Кызылординской области задержали подозреваемого в экстремизме
Фото: Polisia.kz
КЫЗЫЛОРДА. 26 АВГУСТА - Приверженец деструктивного религиозного течения задержан за хранение экстремистских материалов в Кызылординской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сотрудники управления по противодействию экстремизма ДП региона выявили факт хранения жителем области материалов религиозного содержания, запрещенных на территории Казахстана, сообщает Polisia.kz
 
Им оказался приверженец деструктивного религиозного течения 30-летний житель Казалинского района. По месту жительства изъяты книги и записи экстремистской направленности. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. 
 
В отношении него начато досудебное расследование по части 1 статьи 174 УК РК "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни".
 

Обманувшего казахстанцев на миллиарды тенге организатора финпирамиды осудили на 18 лет

26.08.2022, 15:43 21861
Обманувшего казахстанцев на миллиарды тенге организатора финпирамиды осудили на 18 лет
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 26 АВГУСТА - Подсудимым по делу о финансовой пирамиде "Гарант 24 Ломбард", обманувшим казахстанцев на миллиарды тенге, дали различные сроки лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Жанболата Есиркепова, который, по версии следствия, организовал пирамиду, приговорили к 18 годам заключения. Такой же срок получил еще один обвиняемый. Остальных приговорили к длительным срокам лишения свободы", - сообщает газета "Диапазон"

 
Приговор продолжат зачитывать после праздников на следующей неделе. Тогда будет решена судьба вещественных доказательств и гражданских исков потерпевших.
 

Напомним, деятельность сети финансовых пирамид по стране закончилась зимой 2020 года. Тогда правоохранители провели масштабные обыски в офисах компаний, задержали их руководителей и сотрудников. Следствие установило, что никакой предпринимательской работы эти компании не вели, а вся их суть заключалась в цели получить деньги. Часть полученных денег направляли на выплату вознаграждений по ранее заключенным договорам, остальное присваивали организаторы и участники ОПГ", - пишет издание.

 
Среди потерпевших есть медики, маркетолог, даже сотрудник банка, уборщица, сотрудники крупных актюбинских компаний. В обвинении указано, что участники пирамид пользовались малограмотностью населению в финансовых вопросах, но среди потерпевших много людей с высшим образованием. Они вкладывали в финансовые пирамиды от сотен тысяч тенге до десятков миллионов. 
 

Компании также выкупали у казахстанцев автомобили по ценам на 20 процентов выше рыночных, но рассчитывались за них в рассрочку. Купленные таким образом автомобили перепродавали по ценам ниже рыночных, тем самым обеспечивали поступление денег в криминальную схему. По версии следствия, организовал самый масштабный финансовый обман уроженец Актюбинской области Жанболат Есиркепов. В итоге вся его преступная деятельность вылилась в 3700 томов уголовного дела и ущербом в 30 миллиардов тенге", - пишет "Диапазон". 

 

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