Сотрудник ИВС получил тюремный срок за пытки и гибель задержанного участника январских погромов

Второй обвиняемый в сокрытии преступления получил 4 года ограничения свободы

Рассказать друзьям

Талдыкорган. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудник изолятора временного содержания Талдыкорагана признан виновным в пытках и гибели задержанного во время январских событий 2022 года.





В горском суде Талдыкоргана прошел суд по делу о пытках, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, а также по укрывательству преступления.





8 января 2022 года по подозрению в участии в массовых беспорядках сотрудниками управления полиции в ИВС доставлен потерпевший М. Подсудимый Б., осуществлявший свои служебные обязанности в здании ИВС, нанес потерпевшему травмы, от которых последний скончался в больнице. Подсудимый С. скрыл факт совершения данного тяжкого преступления", - говорится в материалах суда.





Отмечается, что подсудимый, обвиняемый в пытках, свою вину не признал и просил оправдания. Обвиняемый в сокрытии преступления свою вину признал и раскаялся.





Вина подсудимых доказана собранными по делу доказательствами, показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз.





В итоге суд назначил виновному в пытках и гибели задержанного 10 лет лишения свободы, а второй подсудимый за сокрытие преступления получил 4 года ограничения свободы.





Также с осужденных в пользу потерпевших взыскан моральный вред в сумме 15 млн тенге.





Приговор суда не вступил в законную силу.



