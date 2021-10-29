Стрельбой закончился конфликт между таксистом и пассажиром в Караганде

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КАРАГАНДА. 28 ОКТЯБРЯ - В Караганде пассажир такси три раза выстрелил в водителя после завязавшегося конфликта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Сети появилось видео, которое свидетельствует, что после завязавшегося словесного конфликта между двумя неизвестными один из них достал пистолет и произвел три выстрела в оппонента.
По информации ряда СМИ, инцидент произошел в 15-м микрорайоне Майкудука в Караганде.
27 октября текущего года примерно в 22.10 между 55-летним пассажиром и 35-летним водителем такси произошел конфликт. Факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. О причинах инцидента сообщим дополнительно", - прокомментировали в департаменте полиции Карагандинской области.