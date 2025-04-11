Суд по делу об убийстве Шерзата Полата должен пройти в открытом режиме - Генпрокуратура

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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев рассказал, как будет проходить судебный процесс по делу об убийстве Шерзата Полата, передает корреспондент агентства.





Прокуратура за открытость, полностью. По моим данным, суд должен состояться открытым. Но решение о том, как проводить заседание, принимает только суд. Наша позиция - открытое судебное заседание, если только детали преступления не несут информацию, подлежащую ограничениям", - сказал Галымжан Койгелдиев.





Предварительное слушание состоится 10 апреля в здании специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жетысуской области (Талдыкорган, улица Каблиса жырау, 65). Начало в 12.00, как сообщили в пресс-службе облсуда.





16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки.





Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угроз. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.





После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.





9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего. Им оказался дядя погибшего подростка.