Суд продлил домашний арест Биртанову в шестой раз

НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Сегодня бывший министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов выступил в суде. Он утверждает, что не причастен к коррупционным преступлениям, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Следственный суд Нур-Султана продолжает рассматривать вопрос о продлении домашнего ареста бывшему министру здравоохранения РК Елжану Биртанову.

Биртанов опровергает информацию о нарушениях, на которые указывал в своем ходатайстве руководитель следственно-оперативной группы.

Хотел бы добавить, что в этом ходатайстве нет никаких фактов, подтверждающих законность и обоснованность выдвинутых против меня подозрений в хищении и растрате бюджетных средств. Потому что нет самого факта хищения. Я еще раз публично заявляю о том, что я не причастен ни к каким коррупционным делам как в этом деле, так и в других во время исполнения мною обязанностей министра здравоохранения РК. В этом ходатайстве сплошные домыслы и непонятные алогичные умозаключения, - цитирует экс-министра портал Zakon.kz .

Биртанов также прокомментировал информацию о том, что Олжас Абишев по его указанию без применения норм госзакупок 22 октября заключил контракт с компанией "Эриксон Никола Тесла" без номера.

Хочу просить вас, ваша честь, приобщить к материалам сегодняшнего дела так называемое распоряжение об изменениях №14 от 23 октября 2018 года. Оно, кстати, в материалах дела есть, но я сомневаюсь, что следствие представило его в материалах данного расследования. Это распоряжение подписано сторонами, как того требуют правила реализации проектов Всемирного банка. Оно подписано Абишевым и Ковачевичем. Это является неотъемлемой частью контракта. В этом соглашении чётко написано, что данный договор, о котором речь идёт в ходатайстве, является приложением к данному документу", - приводит слова бывшего главы МЗ РК портал Informburo.kz .

Он пояснил, что договор, который якобы должен был заключён по правилам госзакупок, является приложением к этому соглашению, то есть по сути является дополнительным соглашением.

Об этом следователям должно было быть известно ещё год назад, когда на основании ложного довода о том, что не были проведены госзакупки, было начато это незаконное дело. Какие могут быть закупки, если закупки прошли в 2015 году по правилам Всемирного банка, участвовало свыше 40 компаний. Запросили документы, и две компании участвовали непосредственно в тендере, и с участием большого количества должностных лиц этот конкурс был проведён", - сказал он.

В своей речи он также высказался по вопросу создания системы электронных паспортов здоровья.

Опять же заявляют, что паспорта не работают, я хотел бы просить приобщить к делу скриншот с моего мобильного телефона, свои персональные данные готов выложить. В приложении "Здоровье" я могу скачать выписку со своего электронного паспорта. Впервые я скачал его 16 сентября 2019 года, после 28 августа 2020 года, 23 февраля 2021 года и 4 апреля 2021 года. Я могу открыть и показать, что здесь содержится информация, где я прикреплён, и медицинская информация, в том числе написано о том, что я в июне 20 года находился на стационарном лечении с Covid-19 в двух больницах", - сказал экс-министр и показал экран своего телефона.

Он подчеркнул, что функционал электронного паспорта здоровья работает, есть вопросы к наполнению, но этот процесс идёт по мере того, как информационные системы поликлиники будут подключатся к платформе.

Но мы сейчас услышали и знаем, что этому процессу препятствует следствие. Таким образом, контракт заключён законно, все работы принимались законно, все приказы, о которых идёт речь, подписаны мною в чётком соответствии с законами нашей страны и моими функциональными обязанностями. Контроль за исполнением этих приказов отнесён к цифровому вице-министру Абишеву. Я не понимаю, в чём незаконность этих приказов? Тогда можно любые приказы, в любом министерстве поставить под сомнение и любого министра привлечь к ответственности за то, что, так сказать, их заместители контролируют выполнение приказов в той или иной степени", - сказал Биртанов.

В ходе своей речи Елжан Биртанов также рассказал СМИ, что во время следственного суда за ним и его семьей установили слежку.

Я понимаю, что это очень сложное дело и нужно время. Вместо этого следствие тратит время и деньги на слежку за мной. Ежедневно три машины - я готов передать номера этих машин - ездят за моими детьми, супругой по магазинам, вокруг работы. Я не знаю, для чего это нужно", - приводит слова экс-министра информагентство Sputnik Казахстан .

В результате слушаний суд принял решение о продлении домашнего ареста Елжану Биртанову в шестой раз.

Руководствуясь статьями 55, 56, 146, 151, 152 УПК, суд постановил: ходатайство о продлении срока домашнего ареста до 8 месяцев в отношении подозреваемого Биртанова удовлетворить частично. Продлить срок меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Биртанова до 8 месяцев, который исчисляется с 14 мая 2021 года до 14 июня 2021 года включительно. В части изменения условий домашнего ареста, а именно полного запрета на выход из жилища, за исключением посещения медорганизаций, отказать", - цитирует решение суда портал Tengrinews.kz .

Судья добавил, что Биртанов может устроиться на работу, что дает право общения не только с близкими родственниками, но и с другими лицами. Запрет на общение с участниками процесса оставлен.





Напомним, Биртанов был освобожден от должности министра здравоохранения 25 июня 2020 года. О задержании экс-министра здравоохранения стало известно 3 ноября. Его подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

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