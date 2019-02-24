Тайник с наркотиками обнаружили в доме у алматинца в ходе спецоперации

Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - Тайник с наркотиками весом почти 30 килограммов обнаружили в доме у алматинца в ходе спецоперации, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Алматы, в мегаполисе задержан К., 1969 года рождения, подозреваемый в незаконном хранении и сбыте наркотических средств.

Досудебное расследование по факту незаконного хранения наркотических средств в целях их сбыта на территории Алматы ведется по статье 297 УК РК. Наркодельцом оказался 50-летний житель Бостандыкского района, чья преступная деятельность была подтверждена многочисленными оперативно-розыскными и специальными мероприятиями. Как установлено, зелье фигурант нередко отпускал из своего дома. Малая часть товара, имевшегося в распоряжении дельца, была изъята сотрудниками нашего подразделения в ходе его розничной продажи своему постоянному покупателю", - сообщил начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДП Алматы подполковник полиции Талгат Беркенбаев.

По его словам, сам тайник с наркотиками был обнаружен по месту жительства задержанного. В нем находились пять обмотанных скотчем полиэтиленовых пакетов с марихуаной. Общий вес вещества составил 29 килограммов 169 граммов.

Зелье направлено на судебно-химическую экспертизу. А между тем мы устанавливаем канал поставки наркотиков в наш город и круг лиц, имеющих к этому преступному бизнесу какое-либо отношение. Меры, предусмотренные уголовным законодательством РК, будут приняты ко всем соучастникам данного преступления", - заверил Беркенбаев.

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