Трех членов группы квартирных воров задержали в Талдыкоргане

Талдыкорган. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане на съемной квартире задержаны трое мужчин, подозреваемых в серии квартирных краж, передает Kazakhstan Today.

В состав группы входило трое мужчин в возрасте 23-26 лет. Все задержанные лица ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. По месту жительства подозреваемых обнаружены различные краденые вещи: фото и компьютерная техника, а также ювелирные украшения, приобщенные сейчас к материалам расследования в качестве вещественных доказательств", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

В настоящее время задержанные помещены под стражу в изолятор временного содержания городской полиции.

Воровская группа подозревается в серии краж, имевших место в текущем году в областном центре. Доказана их причастность к трем квартирным кражам и одному грабежу. Проверка подозреваемых на причастность к другим преступлениям аналогичного характера продолжается силами талдыкорганской городской полиции", - отметили в областном департаменте.

В ведомстве дополнили, что подозреваемые являются жителями Каратальского района. Все кражи совершены путем подбора ключей. Досудебное расследование по выявленным фактам проводится согласно статьям УК РК "Кража" и "Грабеж".

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