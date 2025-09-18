Ущерб более 590 млн тенге: в Атырау вынесли приговор по делу о фиктивных счетах-фактурах

Рассказать друзьям

Атырау. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд в Атырау вынес приговор в отношении группы лиц, признанных виновными в совершении экономических преступлений, связанных с выпиской фиктивных счетов-фактур и легализацией доходов, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба - Суд в Атырау вынес приговор в отношении группы лиц, признанных виновными в совершении экономических преступлений, связанных с выпиской фиктивных счетов-фактур и легализацией доходов, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба АФМ





Следствием установлено, что группа лиц во главе с Тюякпаевым А.С., при участии Аргалаш С.А. и Булатова А.С., организовала схему по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов путем оформления фиктивных счетов-фактур на 1,8 млрд тенге.





В результате государству причинен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 590 млн тенге.





Наряду с этим Тюякпаев легализовал преступные доходы в размере 342 млн тенге путем перевода через счета подконтрольных компаний на личный счет своей супруги.





С санкции суда наложен арест на имущество: 4 автомашины, 2 квартиры и жилой дом.





В ходе следствия добровольно возмещено 236 млн тенге.





Судом Тюякпаев, Аргалаш и Булатов признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы от 2 лет 4 месяцев до 4 лет.





Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы, - квартира в Атырау и автомашина. В отношении остального арестованного имущества судом принято решение о сохранении обеспечительных мер до разрешения гражданского иска.



