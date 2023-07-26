Ущерб от деятельности финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical превысил 769 млн тенге  

Компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход

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Уральск. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области ведется досудебное расследование в отношении представителей компании Chia Tai Pharmaceutical по факту руководства финансовой пирамидой, - В Западно-Казахстанской области ведется досудебное расследование в отношении представителей компании Chia Tai Pharmaceutical по факту руководства финансовой пирамидой, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан.









Как рассказали в АФМ, компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход.





При этом Chia Tai Pharmaceutical привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.





Сумма ущерба на сегодня составляет более 769 млн тенге.





В настоящее время подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда сроком на два месяца взята под стражу", - рассказали в пресс-службе.





Досудебное расследование продолжается.





Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания", - заключили в ведомстве.



